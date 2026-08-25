Hallaron muerto en una cárcel de Salta al femicida de Mercedes Kvedaras, condenado a prisión perpetua

La investigación buscará determinar cómo se produjo el fallecimiento. El procedimiento se lleva adelante bajo la Resolución 1284 de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece la presunción de homicidio doloso como regla ante una muerte, aun cuando inicialmente pueda aparentar tratarse de un suicidio o un accidente.

La condena por el femicidio

El 4 de agosto de 2023, Kvedaras fue asesinada en la vivienda que compartía con Figueroa en el barrio privado El Tipal. La autopsia realizada entonces determinó que la mujer murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación.

Durante la audiencia en la que conoció la pena, el condenado pidió perdón a la familia de la víctima, a sus propios familiares y a sus hijos “por el dolor que les hizo vivir”.

En los alegatos finales, la fiscal había señalado que Kvedaras “se encontró con la muerte en la plenitud de la vida, en su mejor momento como mujer”. Además, sostuvo que el crimen ocurrió porque el acusado no toleró perder el control dentro de una relación en la que, según planteó, él ocupaba el lugar de “poderoso” y ella el de “débil”.