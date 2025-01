Indignante robo en Munro: asaltaron a una jubilada y se sacaron una selfie

En la foto se observa a la víctima asustada y maniatada a su cama, mientras que dos de los malvivientes aparecen con barbijos y otro con guantes de látex negro.

El robo ocurrió el 17 de enero en la vivienda situada en el partido de Vicente López, pero el caso se viralizó durante las últimas horas en las redes sociales. En este contexto, el fiscal Alejandro Guevara solicitó que los cuatro imputados, dos de ellos menores de edad, reciban prisión preventiva por dos robos agravados.

Según trascendió, tres de los acusados entraron a un domicilio a las cuatro en Florida luego de saltar una reja y romper una ventana, al tiempo que el cuarto miembro de la banda aguardaba en un Volkswagen Gol Trend, listo para escapar. Los ladrones ataron de manos y pies a la mujer y se llevaron 50.000 pesos, 200 dólares, varias joyas —dos alianzas y un dije de oro— y un celular iPhone.

Los asaltantes fueron identificados tras el relevamiento de las cámaras de seguridad municipales, testimonios y el análisis de redes sociales. En el perfil de Instagram de uno de ellos, los investigadores encontraron la foto que ilustra este artículo, entre otras imágenes vinculadas a los robos.

“Nunca vi algo así. Es repugnante”, reveló un investigador del caso en el que interviene el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, a cargo de Andrea Mentasty.

Detuvieron a uno de los "motochorros" que balearon en una pierna a un joven en Pilar

Uno de los "motochorros" que semanas atrás baleó a un joven de 27 años para robarle en la localidad bonaerense de Manuel Alberti fue detenido en las últimas horas por efectivos de la Policía Bonaerense.

"Mamá me dispararon, me dispararon. Haceme un torniquete. Llevame al hospital porque me muero", dijo el 1 de enero Ian Villalba tras ser baleado por dos delincuentes y poder llegar herido a su casa en esa zona del partido de Pilar.

El video fue estremecedor y tras el mismo se radicó la denuncia correspondiente, por lo que personal de la SubDDI Pilar inició la investigación.

En ese sentido, se llevaron a cabo diversas tareas investigativas, relevamientos llevados a cabo y análisis de filmaciones que permitieron detectar la moto usada por los atacantes.

A partir de ello divisaron diferentes domicilios en los que podrían encontrarse ambos sujetos.

De esa manera la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1 de Pilar pidió tres allanamientos que fueron avalados por el Juzgado de Garantías número 7 del Departamento Judicial de San Isidro.

Los efectivos de la SubDDI Pilar, con la colaboración de la comisaría Pilar 7ma. realizaron los operativos.

En una vivienda de la localidad de Villa Fiorito (partido de Lomas de Zamora) incautaron dos teléfonos celulares negros sin chips ni numeración de IMEI visible.

En la segunda casa en la misma zona el resultado fue negativo, mientras que en la tercera, en Manuel Alberti, se incautaron dos bermudas de jeans similares a las utilizadas al momento del hecho.

Enseguida, se realizaron dos allanamientos más de urgencia en forma conjunta con personal de la misma seccional.

En un domicilio de Villa Fiorito detuvieron a uno de los presuntos "motochorros L.M.R., de 18 años, mientras que en el otro, ubicado en la localidad de Lanús, podría estar escondido el otro asaltante, identificado como M.A.M de 20 años, pero no estaba allí, por lo que permanecía prófugo.

La víctima de ese robo fue atendida en el hospital sin riesgo de vida y se recuperaba de la herida de bala.