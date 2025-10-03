Inseguridad en Lanús: delincuentes balearon a un hombre para robarle el auto

Un vecino de Lanús Este fue atacado a plena luz del día cuando sacaba su auto de la cochera. Los ladrones le dispararon en la pierna y huyeron en el vehículo.
Un nuevo hecho de inseguridad se registró este viernes en Lanús Este, donde un vecino fue sorprendido a la salida de su casa por dos motochorros. La víctima, identificada como Jorge Luis Quiróz, sacaba su vehículo de la cochera cuando fue interceptada. En medio del forcejeo, uno de los asaltantes le disparó en la pierna derecha y luego se fugaron con el auto, un Renault Logan gris plata.
El ataque ocurrió cerca de las 14 y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. Allí se observa cómo los ladrones reducen al hombre y lo obligan a tirarse al suelo antes de huir.
Tras dispararle, los delincuentes se llevaron no sólo el vehículo sino también sus pertenencias personales, incluida la documentación. El proyectil quedó alojado a la altura de la canilla, según informaron fuentes policiales.
Minutos después del hecho, un móvil de la Policía Bonaerense llegó al lugar y tomó intervención. La asistencia médica demoró unos 15 minutos, hasta que una ambulancia trasladó al herido a un centro de salud cercano.
Según confirmaron fuentes sanitarias, Quiróz se encuentra fuera de peligro, aunque permanece internado bajo observación por la herida de bala recibida. Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables, que hasta el momento permanecen prófugos.
