Inseguridad en Lanús: delincuentes balearon a un hombre para robarle el auto

El ataque ocurrió cerca de las 14 y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. Allí se observa cómo los ladrones reducen al hombre y lo obligan a tirarse al suelo antes de huir.

IMG_9355

La secuencia del ataque

Tras dispararle, los delincuentes se llevaron no sólo el vehículo sino también sus pertenencias personales, incluida la documentación. El proyectil quedó alojado a la altura de la canilla, según informaron fuentes policiales.

Minutos después del hecho, un móvil de la Policía Bonaerense llegó al lugar y tomó intervención. La asistencia médica demoró unos 15 minutos, hasta que una ambulancia trasladó al herido a un centro de salud cercano.

Estado de la víctima

Según confirmaron fuentes sanitarias, Quiróz se encuentra fuera de peligro, aunque permanece internado bajo observación por la herida de bala recibida. Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables, que hasta el momento permanecen prófugos.