Llegó al país Matías Ozorio, el ladero de "Pequeño J"

Ozorio, de 28 años, viajó custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y otros cinco de la Policía Bonaerense, en un vuelo procedente de Lima, la capital de Perú.

La comitiva policial había salido a las 11:00 desde el Aeropuerto de El Palomar y tras cargar combustible en Salta arribaron a Lima pasadas las 17:00.

Allí, luego de los trámites de rutina, volvieron con Ozorio y, tras cargar nuevamente combustible en Salta, llegaron a la misma terminal aérea bonaerense a las 23:11 de la noche.

El detenido pasó la noche en la Jefatura Departamental La Matanza y este viernes será indagado por Arribas.

El detenido está acusado de ser uno de los principales colaboradores de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", instigador de los crímenes de las tres jóvenes; Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.