En cuánto tiempo le darán la prisión domiciliaria a More Rial

Pero Morena tiene la esperanza firma de conseguir la prisión domiciliaria, que la jueza que firmó el pedido de que sea nuevamente detenida, le otorgue el beneficio de radicarse en un nuevo domicilio y estar controlada por una tobillera. Para eso, tendrá que esperar unos 20 días aproximadamente.

Fue su abogado, Alejandro Cipolla quien en diálogo con Vamos las chicas, el programa de Mercedes Corderó en el Canal de Ciudad, confirmó que la joven influencer deberá esperar casi 3 semanas para irse de la cárcel de máxima seguridad y esperar al inicio del juicio en su contra por robo, en un domicilio nuevo, a conseguir.

"En las últimas 3 semanas Morena tuvo conductas autodestructivas... Fue en un momento en que yo tuve algunos temas de salud para resolver y la causa se desmadró. Rial tenía dificultades para continuar un tratamiento psicológico pero, en la última semana, justo estábamos tratando de conseguir un profesional en salud mental de un hospital público", compartió el letrado, en el ciclo de espectáculos.

CÓMO ESTÁ MORENA HOY

De cada diez palabras que dice, ocho tienen que ver con su hijo. Es más, lo primero que me dijo cuando hablamos es que en las visitas del domingo, por favor le llevara a su hijo", explicaron, sobre la máxima preocupación de la joven, por estas horas.

"No tiene acceso a la comida ni colchón. Tengo temor por su seguridad. Cuando son personajes famosos, suelen tratar de dejarlos aislados de la población. Hay que recordar que ella, en el hecho que se le indilga, participó con un menor, eso puede generar algún tipo de violencia con las internas”.