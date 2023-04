Isidro Casanova: asaltaron a dos choferes y 7 líneas iniciaron un paro

Los hechos ocurrieron esta madrugada en las inmediaciones del asentamiento Puerta de Hierro, sobre avenida Crovara y Colonia, en inmediaciones de la estación Villegas.

Primero un delincuente abordó el interno 208 de la línea 172 con intención de robarles a los pasajeros y al chofer, identificado como César Rojas, para lo cual exhibió un arma de fuego.

Pero, los pasajeros que iban a bordo se resistieron y lo increparon, ante lo cual el ladrón optó por bajarse del colectivo sin lograr su cometido, detallaron las fuentes.

Una vez en la calle, y junto a un cómplice, el mismo asaltante se subió a otro colectivo de la misma línea que iba detrás, el interno 210, donde sí logró despojar de sus pertenencias bajo amenazas con armas al chofer y dos pasajeros.

Los voceros detallaron que, en este caso, el colectivero fue golpeado en la cabeza.

"Me levantó la mano como un pasajero normal, le paré porque lo vi bien vestido y había una garita de policía enfrente. Subió y me apuntó con el fierro en la cabeza. Me robó todo, eran dos, uno me da una piña en la cabeza, cerca del ojo, afirmó Pablo Coliciseano, el chofer víctima del segundo robo.

Tras conocerse los nuevos episodios de inseguridad, los delegados gremiales de la empresa de transporte La Cabaña convocaron a un paro de actividades en reclamo de seguridad, afectando a las líneas 172,174, 242, 298, 317, 624 y 635.