Isidro Casanova: intensa búsqueda de una mujer embarazada

La mujer está siendo intensamente buscada y no hay indicios sobre las causas que habría motivado su desaparición. El esposo de Claudia, Gaetano Domingo Testa, había asegurado que fue vista la noche del miércoles y la madrugada del jueves posterior en la zona entre el Hospital Paroissien y Camino de Cintura, en la localidad San Justo, partido de La Matanza.

La denuncia fue realizada el mismo martes en la Comisaría San Alberto, de Isidro Casanova, y el SIFEBU lanzó un alerta para quien pueda aportar datos.

FOiim4sWYAAUak2.jpg Isidro Casanova: mujer desparecida.

"Todavía no hay ninguna noticia sobre ella, estoy desesperado y trato de que todo el mundo siga con la búsqueda porque no sabemos dónde está y ya pasó una semana", aseguró Testa, quien agregó que su esposa no tenía teléfono celular, por lo que no pueden comunicarse con ella.

“Queremos que vuelva, es lo único que nos importa, que vuelva a su casa con su hija, porque su familia la espera, la reclama y quiere que esté acá. Yo ya no sé qué más hacer”, expresó.

La mujer se encontraba transitando un embarazo de riesgo y, de acuerdo a su esposo, “está parando en la calle, pero a mí me da miedo porque hay mucha maldad”.

Al momento de su desaparición, Claudia vestía un jogging capri negro, y los días que fue vista en San Justo, según testigos, llevaba un saco negro y un morral colgado.

Para brindar información que pueda ayudar en su búsqueda, comunicarse con Gaetano Domingo Testa al 11-6507-8180, a la línea 0800-999-7272 o al 134.