Ituzaingó: persiguió a un hombre, le disparó en la cabeza y lo mató

Aunque hasta el momento el móvil del asesinato, ocurrido en las calles 26 de abril y San Fernando, en el barrio Villa Ariza, está siendo investigado, las primeras investigaciones policiales parecen indicar que el homicidio se habría desencadenado tras un intento de asalto.

Los efectivos analizan cámaras municipales y particulares para reconstruir la secuencia e identificar al agresor. En tanto, un vecino que presenció el crimen indicó que el conductor manejaba un vehículo de alta gama y de color negro.

Ladron asesinado.mp4

Según el testigo, él intentó detener el disparo pero el hombre detrás del volante le dijo: “No te metás, este me quiso robar”. El sospechoso del intento de robo cayó herido de un tiro en la cabeza, mientras que el hombre que disparó se fugó del lugar.

Los efectivos del Comando de Patrullas pudieron trasladar al herido, de entre 30 y 35 años, al Hospital Posadas, pero falleció durante la madrugada de este martes.

Celestina, una vecina de Villa Ariza, contó que llegó a escuchar un tiro, aunque cuando salió a la calle la persona que disparó ya no estaba. “Escuchamos un tiro. Sentimos una moto, cuando salimos no había nadie salvo un tipo ahí tirado. La Policía le gritaba “¿cuántos años tenés?”, mientras agonizaba. No sabemos quién le disparó. Sabemos que era un (Volkswagen) Vento negro y una moto. No sabemos si fue un robo o un ajuste de cuentas, es raro”, expresó la mujer.

En tanto, otra vecina de la zona, identificada como Mariana, dijo que el hecho se produjo frente a un lugar donde había un cumpleaños infantil. “Lo que pasó ayer fue lamentable. Fue a 17.30, en frente había un cumpleaños lleno de niños”, indicó la mujer a la prensa.

En la causa interviene personal de la comisaría 2da de Villa Ariza y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó, a cargo de María Laura Cristini, bajo la carátula de “averiguación de ilícito”.