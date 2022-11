El hecho ocurrió el pasado miércoles alrededor de las 22, en la esquina de las calles General Pinto y Eva Duarte de Perón, en el barrio Las Acacias de dicha localidad del noroeste del conurbano, cuyo intendente es Mario Ishii.

Voceros judiciales informaron que la víctima, identificada como Fernando Palavecino (50), se encontraba reunida con amigos y desde ese lugar se retiró a pie para dirigirse a su domicilio.

En esas circunstancias, fue interceptado por dos "motochorros" armados, que lo intimidaron para que entregara su celular, que llevaba en la mano.

Em declaraciones a la prensa local, la hermana de la víctima comentó que «iba con el teléfono en la mano, porque le encantaba escuchar música mientras caminaba», pero en la esquina de General Pinto y Eva Perón fue sorprendido por dos motochorros que lo interceptaron y, a punta de pistola, quisieron robarle el celular. El se resistió y el desenlace fue trágico: le dieron dos tiros en el pecho y huyeron. Quedó tendido en el piso, agonizando, hasta que finalmente murió en el lugar producto de las graves heridas.

Manifestación en José C. Paz

Al día siguiente del salvaje crimen, familiares, amigos y vecinos de Fernando Palavecino se manifestaron frente a la Comisaría Primera de José C. Paz y a la Intendencia, para reclamar justicia y pedir el fin de la ola de inseguridad que afecta el municipío cuyo jefe comunal es Mario Ishii.

Una de sus hermanas se quejó de la respuesta de la Policía y la lentitud del sistema de salud municipuna vez ocurrido el hecho. En delcaraciones al Diario Efecto José C. Paz, señaló que «el patrullero tardó un montón en venir y los oficiales estaban mal predispuestos. Mi otra hermana vino con su marido y les dijeron que en el camino se cruzaron una moto sin patente y no salieron a buscarla, no nos dijeron nada después sobre el caso».

Luego, añadió que «en el lugar había una ambulancia privada que no quiso ayudar a Fernando porque no les correspondía». Una vecina del lugar le hizo maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero estaba muy grave y no pudo salvarlo. «La ambulancia municipal vino a los 40 minutos, cuando ya estaba fallecido. Y no quiso atender a los familiares que se habían descompensado por la noticia», señaló.

Y agregó: "Mi hermano era una persona muy buena, siempre buena onda, nunca lo ibas a ver enojado, lo respetaban en el barrio. Era muy trabajador, de lunes a viernes trabajaba en el Hospital Odontológico y sábados y domingos cortaba el pasto. Esto no va a quedar así, vamos a accionar para que los responsables paguen".

Finalmente, la madre del jardinero se manifestó entre lágrimas luego de una reunión con el titular de la Comisaría 1. "Me dijeron que van a esclarecer el hecho, que ya tienen la grabación de las cámaras de una panadería cercana a esa esquina y de otra ubicación de ahí también. Me sacaron a mi hijo, pido que haya justicia, por favor", reclamó.

La investigación

La investigación del hecho está a cargo del fiscal Carlos Hermelo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 descentralizada de Malvinas Argentinas, quien dispuso una serie de medidas tendientes a esclarecer el crimen y aguardaba el resultado del informe preliminar de la autopsia.

Con información de Télam