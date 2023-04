Juicio contra Villa: el fiscal pidió incorporar las pericias de la causa por abuso sexual

Durante una nueva audiencia del debate llevada a cabo este jueves en los Tribunales de Lomas de Zamora, la jueza en lo Correccional 2, Claudia Dávalos, accedió a un pedido para que Villa pueda salir del país, de cara a la tercera fecha de la Copa Libertadores que se jugará el próximo miércoles 3 de mayo en Chile frente a Colo Colo.

La jornada judicial fue seguida por la plataforma virtual Meet por Villa, quien se encontraba en la concentración de Boca, y su abogado defensor, Martín Apolo.

Si bien se esperaba la declaración ante la jueza Dávalos de la perito psicóloga que, a pedido de la defensa del jugador, viajó a principios de esta semana a la ciudad colombiana de Medellín para entrevistarse con la denunciante, Daniel Cortés, esa diligencia fue pospuesta para la próxima audiencia, prevista para el jueves próximo.

Por su parte, el fiscal de juicio Sergio Anauati solicitó que se cite a declarar a dos peritos, una psicóloga y una psiquiatra, del Cuerpo Médico Forense del Ministerio Público Fiscal que entrevistaron a Cortes durante la etapa de instrucción.

MoqKmluvM_1256x620__2.webp Sebastián Villa enfrenta dos causas, una por violencia de género y otra por abuso sexual. Archivo.

Villa es actualmente sometido a juicio por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", en perjuicio de Cortés, quien declaró de manera virtual en la primera audiencia desde su lugar de residencia en Colombia.

En el debate se ventilan los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían Villa y su ex en el barrio privado Saint Thomas, de Canning, los cuales fueron investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.

Cortés denunció haber sido golpeada por Villa a través de un video publicado en las redes sociales, en el que se observaron imágenes de la mujer con sangre en la boca, al tiempo que relataba hechos violentos vividos al lado del futbolista, a quien calificó como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".

Tras ese episodio, el futbolista se mudó al country "Venado II", también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de "abuso sexual".

Este segundo hecho fue denunciado por una joven de 26 años el 13 de mayo de 2022 ante la misma fiscalía que solicitó la inmediata detención de Villa, lo que fue denegado por el juez de Garantías de Lomas de Zamora Javier Maffucci Moore, quien dispuso profundizar la investigación.

Ameal hablo del Mundo Boca: qué dijo sobre la situación judicial de Sebastián Villa

El presidente del club, Jorge Ameal, se refirió en estas horas a la situación de Villa y a la forma en la que Boca se manejó en este tiempo. "Lo mejor que le puede pasar es trabajar, para los jugadores no es un juego sino un trabajo. Lo que pase con Villa primero lo tiene que determinar la Justicia y luego, si fuera condenado, nos reuniremos con la CD y decidiremos qué hacer", contó.

Ameal, en ese sentido, dejó en claro que Boca no puede quedar ajeno a la resolución que tome la Justicia, más allá de que en este tiempo el club actuó de manera polémica en varios episodios, como el que se dio contra Pereira, por Copa Libertadores: el jugador, en pleno juicio por violencia de género, fue citado para jugar, no practicó el día previo con sus compañeros, no durmió con el equipo y, después de la segunda audiencia, se fue de Tribunales a la concentración y terminó saliendo a la cancha como titular.