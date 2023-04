"Cuando veo la tabla de posiciones del campeonato no me gusta, porque creo que tenemos que tener más puntos porque hay partidos que perdimos y no merecíamos perderlos, pero los partidos se ganan o se pierden", aseguró el presidente del Xeneize por TyC Sports.

Boca se encuentra actualmente en el puesto 17 de la tabla con 15 puntos y River, que es el único puntero, suma 33. Son 18 puntos de diferencia con 13 fechas jugadas y 14 por jugarse. En ese marco, el dirigente sostuvo: "Cuidado que podemos alcanzar".

ameal_862x485.jpg

"Nosotros estamos bien, estamos contentos con nuestro plantel y con nuestro técnico. Esto hay que verlo a través del tiempo. Esto se juega para ganar. No conozco ningún equipo que diga está terminado todo, para nosotros no lo está", agregó.

Además, Ameal admitió: "No hay equipo en la Argentina que esté a cuatro goles de otro equipo, no existe. Yo reconozco que River juega muy bien, no digo que juega mal" y finalizó: "Nosotros vamos a participar de este campeonato no bien, muy bien. Obvio que creo que se puede remontar en el campeonato".

Otras frases de Ameal

Valentín Barco: "Hay que ir con calma pero es un gran jugador, un jugador distinto. Hay que llevarlo con calma. Es bueno de verdad, pero hay que llevarlo. El Consejo, Román, el DT y él tienen que parar la ansiedad, porque quisiera jugar todos los días. Nosotros lo tenemos que cuidar".

Sponsor principal: "Yo creo que en 15 o 20 días vamos a firmar un sponsor muy importante. De acá y de afuera. Lo guardamos bajo siete llaves. Será un contrato por dos años para que la próxima Comisión Directiva tenga la posibilidad de mejorarlo".

La Bombonera: "De la Bombonera no nos vamos. No queremos una cancha de tenis en la Bombonera. Creo que hay que respetarla a la Bombonera, reconocida en el mundo por todos. Es un estadio emblemático. Nos falta capacidad. Es lo que estamos tratando de hacer. Estamos poniéndole fecha para llevar el proyecto y que sea aprobada la ampliación, para que la podamos hacer nosotros o el que venga".

Su relación con Riquelme: "Está '11 puntos'. Estoy muy bien, muy contento. A Román, mucha gente le cuesta entenderlo. Vive adentro del club, todos los santos días trabajando. Nosotros no somos mucho de ir a la televisión".

Las próximas elecciones en el club: "Manejamos encuestas. Hoy, no hay ninguna duda de que se gana. Tenemos que gestionar y, cuando lleguemos a la etapa de elecciones, tomaremos decisiones. Tarde o temprano Riquelme va a ser presidente de Boca".