Juicio por Loan Peña: declaran el exintendente de 9 de Julio, una abogada y un comisario

Méndez, abogada de Goya, acompañó a Macarena Peña, hermana de Loan, y fue citada por su intervención en el entorno familiar y sus declaraciones públicas durante la investigación, cuando sostuvo la hipótesis de un posible rapto.

Los últimos testimonios en el juicio

En las audiencias de la semana pasada, varios vecinos declararon sobre las primeras horas de búsqueda en el paraje Algarrobal y los recorridos realizados por los campos cercanos a la casa de Catalina Peña y al naranjal donde Loan había estado después del almuerzo.

También declaró Carlota Moreira, quien estuvo presente cuando encontraron uno de los botines del nene. La mujer señaló que el calzado apareció al día siguiente en una zona con barro y expresó dudas sobre la posición en la que fue hallado, ya que estaba enterrado a unos 10 centímetros de profundidad.

Además, el tribunal ordenó la detención de Agustín Ibarra por presunto falso testimonio, luego de considerar que su declaración había sido reticente, elusiva e inconsistente. El hombre había trasladado a Laudelina Peña cuando la tía de Loan presentó la versión de un supuesto accidente de tránsito, que posteriormente desmintió.

El jueves también declaró por videoconferencia Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy y titular de la asociación que lleva su nombre. Su testimonio se centró en la utilización del nombre de la entidad durante las actividades realizadas en 9 de Julio. Afirmó que la organización no participó en las tareas desarrolladas en Corrientes.

El juicio continuará con dos audiencias semanales. El cronograma está condicionado por la próxima jubilación del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya salida está prevista para el 1 de diciembre. Para garantizar la continuidad del proceso, se prevé la incorporación del juez Enrique Bosch, del Tribunal Oral Federal de Resistencia.