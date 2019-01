“La bala no pertenecía al arma secuestrada. Nos enteramos hace algunos días. El vecino no está liberado porque tiene otros cargos, que a mí la verdad no me interesan. A mí me importa saber quién fue el que mató a mi nieta”, aseguró Gabriel en diálogo con Nosotros a la Mañana.

“Tenemos otro sospechoso que fue el número uno, el que siempre indicó la gente. Muchos vecinos me dijeron que había sido el hijastro del que está detenido y no él. La fiscal lo citó, pero como calidad de testigo, no sospechoso”, aclaró el hombre y agregó: “No tenemos ninguna novedad sobre la causa. Nosotros pensamos que el arma fue descartada y para despistar entregaron otra. Si no hubiesen ido a mi casa a decirme porqué los acusaba y no vinieron nunca, nunca se defendieron”.

El abuelo de la pequeña criticó el operativo y aseguró que la Policía debería “haber cerrado la casa y hacer un allanamiento. Murió una nena de cinco años, era una criatura. De todos los vecinos que hablaron conmigo, sólo uno sostuvo lo que dijo el primer día, el resto tergiversó todo lo que dijeron”.

Maite recibió una bala perdida en la cabeza durante Navidad y falleció pocos días después, el 27 de diciembre. Estuvo internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del Hospital Eva Perón, donde los médicos le diagnosticaron "muerte encefálica".