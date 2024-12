La defensa de Martín del Río apelará la condena a prisión perpetua

“No nos olvidemos que hay un jurado contaminado, que es algo que ya se sabía y que la Fiscalía tenía un dominio absoluto de las pruebas, así que está todo como se esperaba”, afirmó Mónica Chirivin, en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas. "Lo bueno de esto es que hay más de 20 reservas que se hacen para la Casación y bueno, iremos allí y ahí todas las irregularidades y barbaridades que se cometieron, saldrán a la luz”, agregó.

“En Casación tal vez se revierta, como corresponde, pero no me quejo del veredicto Estoy muy conforme con mi trabajo y con el de Gastón. Hemos hecho lo que se pudo con nada, así que es muy difícil todo. La sensación es la que esperaba, a mí no me sorprende", expresó.

Chirivin comentó que durante el debate “fueron constantes las objeciones que formulaban la Fiscalía y no se nos dejó, a veces, ni repreguntar y tampoco incorporar prueba, si bien ya se había estipulado la incorporación de prueba en las audiencias preliminares”.

martindelrio.jpg Martín del Río fue condenado a prisión perpetua por el crimen de sus padres.

Doble crimen de Vicente López: qué dijo el hermano de Martín del Río

Diego, el hermano del condenado a prisión perpetua, habló tras la condena del hombre por haber matado a sus padres. El hombre contó cómo atravesó el juicio y reveló qué es lo único que aún espera en este caso.

“Estamos conformes con la condena, estamos conformes con el veredicto. La verdad que fueron muy difíciles estos dos años y tres meses que estuvimos esperando que llegue esto, esperando que en algún momento pida perdón, que cambie”, manifestó. “Pero bueno, lo que vieron estos días fue más mentiras y más mentiras, y seguir acumulando. Ese era su modus operandi y creo que eso fue lo que lo lleva a explotar”, agregó.

“Hasta último momento pensé que, aunque sea por beneficio propio, iba a decir: ‘Me arrepiento, no lo hice’, confió.

Al oír el veredicto, Diego del Río abrazó a su mujer y a uno de sus amigos que lo acompañó en el juicio. Luego, se acercó a sus abogados y a los fiscales, a quienes visiblemente emocionado los abrazó y les agradeció.