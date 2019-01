La familia confirmó que el cuerpo hallado en Villa Elisa es el de Gissella Solís

Minutos más tarde, la familia de la odontóloga de 47 años que estaba desaparecida desde el 16 de enero lo reconoció y confirmó que se trata de la mujer que era intensamente buscada.

Villa Elisa odontóloga.jpg @martincandalaft

Al respecto, Mariela, la hermana de la víctima, habló con la prensa. Además de reconocer y agradecer el accionar de la Policía Bonaerense, dijo: “Les tengo que comunicar una mala noticia para mi familia: encontramos a Gisella, y estaba en las sábanas como les dije, faltantes” confirmó.

Además, agregó, con la voz quebrada: “Yo quería encontrarla viva, pero la encontré muerta. Este desgraciado mató a mi hermana y destruyó mi familia”.

Luego de agradecer a todos los que acompañaron en la búsqueda, comentó que sus padres aún no saben de la noticia y pidió que no la sigan acompañando: “Les pido por favor que no nos acompañen más porque es un duelo que tengo que pasar con mis padres que son grandes y no quiero que se mueran”.

Fabian Perroni, Jefe de la Policía Bonaerense, informó que la familia “certificó que era el cuerpo de Gissella y esta tarde la científica realizará la autopsia en La Plata”.

El funcionario afirmó: “A pesar de que pasaron varios días, no dejamos un minuto de buscarla”. Y resaltó el seguimiento la gobernadora María Eugenia Vidal y el Secretario de Seguridad, Cristian Ritondo, “que estaban interesados minuto a minuto de este caso”.

“Como el investigado andaba por varios lugares, la búsqueda en principio era incierta porque no había hechos puntuales. Pero se analizaron teléfonos y las cámaras de los municipios por donde esta persona andaba y uno de los aportes nos trajo a rastrillar este lugar”, informó Perroni.

Según precisó, el cuerpo fue encontrado “a la vera del camino, desde la bajada de la autopista hasta la llegada a la ciudad de Villa Elisa, a unos 1800 metros”.

En cuanto a la causa de la muerte, señaló: “No se puede esclarecer hasta que no se realice la autopsia. Hubo dichos de que hay veneno en la mochila del imputado. Más allá de que pudo haber sido envenenada, la causal se conocerá en la autopsia”.

Por otro lado, afirmó que “este lugar va a quedar cerrado porque los rastrillajes siguen, vamos a seguir buscando para ver si encontramos algún elemento necesario para la investigación".

También indicó que no saben si hubo participación de alguna persona más, por lo que se siguen recolectando pruebas. Y afirmó que el imputado fue encontrado por la policía, ya que “no colaboró con la investigación y se encontraba ausente desde el momento de la desaparición”.