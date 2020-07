Cristina Castro lo dijo luego de la comunicación que mantuvo con Alberto Fernández y Axel Kicillof. Hace tres meses que desconoce el paradero del joven.

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven del que no se no se tienen noticias desde hace casi tres meses, pidió que la policía le "entregue el cuerpo" de su hijo "esté como esté", ya que después de tanto tiempo no cree que esté con vida.