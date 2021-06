La mamá de Guadalupe recibió un llamado y dijo que escuchó la voz de su hija

Esa situación generó que la marcha programada para las 11 hacia Terrazas del Portezuelo, donde funciona la Casa de gobierno de San Luis, para reclamar por la aparición de Guadalupe se redireccionara para acompañar a Erik Lucero, el papá de Guadalupe, al edificio judicial.

El hombre llegó hasta allí junto al abogado Héctor Zabala y una docena de vecinos del barrio 544 Viviendas, en el sur de la ciudad, donde fue vista por última vez la menor en la tarde del lunes 14 de junio jugando con otros niños, en la puerta de la casa de su abuela.

Pasado el mediodía, la mamá abandonó el edificio judicial en compañía de Olivera Aguirre, quien en un breve intercambio con la prensa admitió que la mujer "había recibido el llamado" en el que supuestamente habría "escuchado la voz" de la niña como una prueba de vida.

El episodio se sumó a una situación de confusión que ocurrió esta mañana, cuando los medios nacionales que están cubriendo la desaparición de la niña reflotaron una "pista narco" a partir de mensajes de Whatsapp que recibió Yanina hace unos días, que ya habían "sido peritados y descartados por la justicia", aclaró Zabala.

El letrado volvió a reclamar a las autoridades provinciales una respuesta de contención para la familia que "no come, no duerme y es víctima de datos falsos sobre su hija a la que siguen buscando y esperando".

"Es realmente una tortura la que viven, a la que se le suma la incertidumbre de no poder conocer lo que está ocurriendo a su alrededor", dijo el letrado, quien añadió que "no se desconocen los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, pero la situación que atraviesan los padres es extremadamente difícil".

image.png Guadalupe Lucero lleva más de una semana desaparecida

Hoy, la policía de la Provincia de San Luis y la brigada K9 de Santa Fe, iniciaron los nuevos rastrillajes y se disponían a volver a "peinar" el barrio donde desapareció la chiquita, mientras solicitaban responsabilidad a la ciudadanía en el reporte de datos sobre su posible paradero.

El nuevo operativo responde al pedido desesperado de sus padres que fueron movilizados ayer por la tarde por un llamado anónimo que indicaba que la niña estaba en una vivienda del mismo barrio, en la manzana "R", a pocas cuadras de donde despareció.

