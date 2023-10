El hecho se registró este miércoles por la noche, cerca de las 20.30, cuando Leonor Isabel Morales, a bordo de su Volkswagen Gol Trend gris, llegó con su nieta hasta la granja "Mateo", situada en Arias al 3800, del barrio El Talita, de la mencionada localidad del sudoeste del conurbano.

La nieta entró al local para ayudar a su madre a cerrar, mientras que Morales permaneció afuera en el auto.

En ese momento al menos dos delincuentes armados interceptaron a la mujer con fines de robo, la bajaron del auto y le efectuaron un disparo en el pecho.

Tras el ataque, los asaltantes huyeron en el Gol Trend, mientras que la víctima fue asistida primero por su nieta y su hija, que la encontraron tirada en la vereda, y luego por otro hijo, que la llevó en su auto al Hospital Simplemente Evita, aunque falleció producto de la herida, dijeron las fuentes.

El fiscal Carlos Arribas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de Homicidios de La Matanza, tomó intervención en el caso y ordenó las pericias de rigor, el relevamiento de imágenes de cámaras de la zona y la recepción de declaraciones testimoniales.

El representante del Ministerio Público solicitó al municipio imágenes de cámaras de seguridad de calles linderas con el fin de captar el recorrido de los delincuentes a bordo del auto robado, ya que en las tomadas en la cuadra donde se cometió el crimen tienen muy poca definición.

No obstante, en ese video se ve el auto de Morales con las balizas colocadas y detenido frente a la granja, la posterior llegada de los delincuentes que la abordan y luego su huida en el rodado.

Mientras que, frente al comercio familiar, varios vecinos reclamaron justicia y que el municipio ponga más iluminación y repare las cámaras de seguridad.

image.png La mujer fue asesinada en González Catán.

En tanto, en el marco de la causa declaró la nieta de Morales, quien relató que llegó al negocio junto a su abuela, aunque ésta se quedó afuera mientras ella ayudaba a su mamá a cerrar el local.

La chica dijo que no advirtió la llegada de los ladrones, al igual que varios los vecinos, quienes declararon que no escucharon el disparo ni pudieron ver cuántos delincuentes participaron en el hecho.

Sin embargo, un testigo dijo que vio a al menos dos asaltantes huir con el vehículo y añadió que quien iba en el asiento del acompañante tiró un arma de fuego cromada hacia la parte trasera del auto.

El fiscal Arribas aguardaba la operación de autopsia al cuerpo de la víctima, cuyos resultados preliminares recibirá en el transcurso de esta jornada, a tiempo que caratuló al expediente como "homicidio en ocasión de robo".

El pedido de justicia

Por su parte, Rodolfo, uno de los hijos de la víctima -el que la cargó y llevó baleada y aparentemente ya fallecida al hospital-, contó al canal Telefe que el hecho se dio luego del festejo de cumpleaños de uno de los bisnietos de Leonor.

"Salimos de la fiestita y mi mamá vino a traerla a mi sobrina a ayudarla a mi hermana a que cierre el negocio. Mi hermana había dejado a mi prima atendiendo el negocio", explicó en referencia al comercio de la familia, frente al cual ocurrió todo.

"Me llama mi sobrina (y me dice) que le habían disparado a mi mamá, que le habían robado, que le habían pegado un tiro", continuó el hijo con su relato.

"Me vine rápido, la encontré en el medio de la calle a mi mamá, la alcé y la llevé al hospital. La mataron para robarle el coche, a una señora de 67 años. Recién había cumplido los años el 5 de este mes", agregó.

Por otro lado, mediante redes sociales, un nieto de Morales manifestó en las últimas horas su pesar por lo sucedido: "No me alcanza la pantalla para escribir lo que necesito decirte. Sé que en algún lado vas a leer o vas a sentir en tu alma que lo escribí. Te voy a extrañar mujer de la vida. Abuela de vida, no caigo en tu partida y menos cuando me lo dijo mi mamá. Te amare hoy y siempre", escribió el nieto en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "La vida es corta, por eso pasábamos momentos tan lindos, tan especiales. Voy a extrañar cuando íbamos de compras y decías esto está caro, otra cosa, elegí otra cosa arlequín. Tus mates a la tarde o cuando íbamos al negocio a verte y me dabas todo. Te amo eternamente Abu."

A su vez, otro nieto publicó en su cuenta de la misma red social; "Se va a ser justicia por vos mami. Pedazos de ratas de m.... Delincuentes hijos de p... A todos los chorros de m... hijo de p... y a los que te hicieron eso a vos mami. Les va a caber por ratas."

"Nunca pude ganarte al truco y a las damas tampoco. Por más trampa que te hice siempre ganabas. Te vamos a extrañar mami, siempre en nuestros corazones. Te amo mami", concluyó.