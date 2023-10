Moreno: saquean e incendian una casa en venganza por un homicidio

"¿Por qué no dan la cara? Los vamos a recagar a tiros, que muera el que tenga que morir", dice uno de los atacantes en una serie de videos del hecho subidos a las redes sociales.

Los acusados, presuntos integrantes de la banda conocida como "Los Ranas", fueron detenidos en tres procedimientos realizados tras el incendio de la vivienda por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez.

moreno detenidos.mp4 Integrantes de la banda conocida como "Los Ranas" fueron detenidos tras el incendio de la vivienda

Las fuentes identificaron a los apresados como Braian Nicolás Toledo (26), Brandon Obregón (26), Daiana Soledad Obregón (27), Joaquín Antonio Obregón (19) y Fátima Ayelen Obregón (23) y un adolescente de 17 años, todos presuntos integrantes de un clan familiar dedicado a la venta de drogas.

Los voceros indicaron que el ataque a la vivienda fue cometido en venganza por el crimen de otro miembro de esa familia, Gabriel Alexis Obregón, quien fue baleado el 10 de septiembre pasado en medio de una disputa entre bandas.

Por ese hecho, los mismos efectivos de la DDI detuvieron al presunto asesino de Obregón, identificado como Fabián Ernesto "Papu" Ríos. Los voceros dijeron que justamente la casa atacada el pasado martes pertenecía a una familiar de "Papu".

los ranas moreno.mp4 El ataque a la vivienda fue cometido en venganza por el crimen de otro miembro de esa familia, Gabriel Alexis Obregón

Videos del saqueo, el incendio y los tiros disparados contra el domicilio fueron subidos a la red social Instagram y en ellos se escuchan los gritos desesperados de la dueña de casa e insultos y disparos.

"Y los tiro que me faltan tirar todavía", "¿por qué no dan la cara? Los vamos a recagar a tiros, que muera el que tenga que morir", "estos chorros lo mataron a mi hermano a sangre fría, ¿no eras tan piola vos?", "¿por qué te escondés?, los vamos a prender fuegos vivos", son algunas de las frases intimidatorias que se escuchan en esos videos.

En tanto, en una serie de audios de los integrantes de "Los Ranas" que llegaron a manos de los pesquisas, se escucha a uno de ellos decir; "Ya está todo planeado, vamos a cazar a uno de ustedes, lo vamos a desnudar todo, lo vamos a atar a un poste, le vamos a cortar todos los dedos, lo vamos a re cagar a puñaladas. No queremos que se mueran porque no queremos pagar una muerte, nosotros no somos como ustedes, nosotros los vamos a atar y les vamos a prender fuego las patas, nomás, y las manos".

AUDIOS LOS RANAS.mp4 Los audios clave en la causa contra la banda criminal de Los Ranas

"Ustedes saben con quién se metieron. Esto no va a quedar así", se escucha en otro audio.

Durante los allanamientos, la policía secuestró en poder de los detenidos elementos robados de la casa incendiada, entre ellos un televisor, una bomba de agua, un lavarropas, dos bicicletas y tres teléfonos celulares.

Los siete detenidos quedaron a disposición de la fiscal Karina Saucedo, de la Unidad Funcional de Instrucción 6 descentralizada de Moreno-General Rodríguez.