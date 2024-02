La Pampa: gran despliegue policial para demorar a una nena de 13 años

El hecho se dio alrededor de las 19:30 del lunes pasado. Los comerciantes del local, ubicado en la calle 20 entre 15 y 13, llamaron a la policía al detectar a través de sus cámaras que una menor estaba robando.

El operativo policial, a pesar de que se trataba de una niña menor de edad, contó con dos patrulleros, dos motocicletas y agentes a pie.

Cuando llegaron los uniformados, la joven entregó lo que había sustraído. El botín era sólo de un paquete de 12 fibras y unos lápices, mientras que la menor fue trasladada a Comisaria Cuarta.

Según informaron desde el área de Comunicación del Ministerio de Seguridad y Justicia de La Pampa, la menor habría intentado robar dos lapiceras de colores. Además, confirmaron que la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia intervino en el caso y que se inició el expediente “porque la dueña del local realizó la denuncia”.

image.png

Según informó Tiempo Argentino, los vecinos del lugar, después de enterarse de lo que había ocurrido, decidieron comprar útiles para la menor. Sin embargo, desde el ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, aseguraron que un miembro de la familia dijo no tener problemas económicos y que se trató de “una travesura de la niña”.

Por su parte, la comunicadora Ana Correa se refirió al tema y comenzó una colecta a través de las redes sociales para que la mamá de la menor, que fue demorada, pueda comprar útiles escolares para sus hijas, e hizo hincapié en el contexto de crisis económica.

“Hablé con Natalia, la mamá de la nena a la que le dedicaron un operativo policial porque se quiso llevar una caja de marcadores. Me contó que su hija pensó que así la ayudaba, porque sus hermanas menores no tenían útiles para poder ir a la escuela”, comunicó la abogada en su cuenta de X (ex Twitter), quien pudo hablar con la madre de la menor que fue trasladada a la Comisaría Cuarta de la ciudad, sobre calle 40. “Le pedí datos para ayudarla”, continuó, y rápidamente intentó recaudar fondos y ayudar a la vecina de General Pico.

“Natalia es viuda y tiene 6 hijas. A las menores no les pudo comprar útiles. No tienen zapatillas, necesitan ayuda de todo tipo. Me dice que su hija mayor pensó que de esa manera ayudaba a que sus hermanitas pudieran ir al colegio”, agregó la comunicadora en una publicación en su red social.