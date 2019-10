La Plata: lo mató a golpes y puñaladas porque le dijo: "qué lindo que sos"

Fuentes judiciales informaron que luego de ese insulto, el sospechoso fue retirado del despacho con custodia, mientras que la jueza de Garantías Marcela Garmendia dispuso que continúe formalmente detenido hasta que se resuelva su situación procesal, tal como lo solicitó la fiscalía.

De acuerdo a los voceros, todo comenzó la madrugada del sábado en calle 2, entre 41 y 42, de La Plata, adonde se trasladaron efectivos del Comando de Patrullas local después de ser alertados sobre al presencia de un hombre gravemente herido en la cabeza, en la espalda y en el torso. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima, luego identificada como Chirinos, estaba tendida en el suelo y balbuceaba su nombre, por lo que fue trasladado al Hospital San Martín donde murió a raíz de las heridas sufridas.

En tanto, los pesquisas policiales siguieron unos rastros de sangre que había en la calle en la que había sido atacado Chirinos que los condujeron hasta un domicilio situado en la calle 41 al 469, entre 2 y 3, que fue registrado por disposición del fiscal Romero, presente en la escena. Allí, los policías apresaron a Cerletti y también a su padre, Fabián, de 62 años; quien posteriormente fue excarcelado aunque quedó imputado de tenencia de arma ya que en su casa se hallaron una carabina .22, una escopeta calibre 12, un revólver .22, todas sin numeración; una pistola, tres cargadores, proyectiles y dos rifles de aire comprimido, detallaron los voceros. A su vez, el fiscal Romero obtuvo las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona en las que quedó registrado el ataque y las cuales se difundieron públicamente en distintos medios. A lo largo de un minuto se ve cómo Chirinos es atacado decenas de veces a puñaladas en la espalda, la cabeza y el torso, aún cuando ya se encontraba herido en el suelo.

También se observa claramente cuando el agresor, tras apuñalarlo, lo patea reiteradas veces hasta dejarlo inmóvil. Por su parte, Cerletti fue alojado en la comisaría segunda de La Plata y si bien trascendió que otra persona allí detenida reveló que el acusado le habría confesado el crimen, tanto las fuentes judiciales como policiales consultadas aclararon que a ellos no les consta ese testimonio. ‘Le clavé un cuchillazo al tipo porque me dijo ‘qué lindo que sos’, me pegó una piña y lo clavé todo’, le habría dicho el acusado a un compañero de calabozo. Al momento de agravar la acusación, el fiscal Romero consideró que el autor del homicidio se aprovechó del estado de indefensión en el que se encontraba la víctima, por lo que en caso de ser condenado, el imputado podría recibir la prisión perpetua. Siempre según la imputación de la fiscalía, al momento de ser apresado, el acusado estaba lavando prendas de vestir que se sospechan eran las que vestía cuando se produjo el ataque; y presentaba lesiones en las manos compatibles con la mecánica del hecho.