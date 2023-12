La Plata: una joven denunció que la drogaron, violaron y tiraron de un auto

Los tres hombres que están vinculados al caso, ocurrido durante la madrugada de Navidad, son todos mayores de edad: de 24, 31 y 39 años.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes cuando, la joven de 18 años, fue raptada cuando estaba llegando a su casa ubicada en el Barrio Aeropuerto. En su exposición, contó que fue subida a la fuerza a un Chevrolet Cruze celeste metalizado.

El episodio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada. "Me desperté alrededor de las 10 (siete horas más tarde), lejos de mi casa luego de que estos tipos me tiraran del auto a la calle. No recuerdo qué paso antes", figura en su testimonio.

VIOLACION LA PLATA.jpg Los tres fueron aprehendidos y trasladados al Hospital San Roque de Gonnet, donde permanecen en observación fuera de peligro.

Voceros del caso confirmaron que la joven recobró el conocimiento en la zona cercana a Gorina, lejos de su barrio. Y que fue arrojada de un auto en movimiento: como consecuencia, sufrió una lesión en su brazo izquierdo.

Personal de la comisaría 10ma. de City Bell detuvo anoche a los acusados a partir de una denuncia al 911 por una "pelea en la vía pública". Familiares y amigos de la joven los habían emboscado y golpeado.

Personal policial confirmó que a su arribo detuvieron a tres hombres que estaban siendo golpeados por vecinos en la zona de 471 entre 139, y 140. Los hombres que están denunciados por el abuso sexual son Sebastián Gabriel M, 24 años; Maximiliano Alejandro G., de 31; y Tomás E. de 39.

Los tres fueron aprehendidos y trasladados al Hospital San Roque de Gonnet, donde permanecen en observación fuera de peligro.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°7, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien ordenó diversas medidas para comprobar o descartar el posible abuso sexual.

El hecho ocurre a pocos días de la sentencia dictada contra un grupo de jóvenes acusados por el abuso sexual grupal de una joven de 21 años, cometido en febrero de 2022 en el interior de un auto estacionado el barrio porteño de Palermo.

Las penas más altas impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 14 recayeron sobre Lautaro Dante Pasotti (25) y Ángel Pascual Ramos (24), y las más bajas en Thomas Fabián Domínguez (23) y Alexis Steven Cuzzoni (21); mientras que Ignacio Retondo (24) y Franco Jesús Lykan (24) quedaron absueltos.

Los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal, comunicaron la sentencia este viernes y dieron por terminado el juicio, que había arrancado en septiembre pasado sin público. Lykan y Retondo recuperaron inmediatamente la libertad, mientras que los condenados volverán al penal donde están alojados, donde deberán cumplir la condena y esperar las respectivas apelaciones de sus abogados defensores.

En tanto, el tribunal comunicó que los fundamentos del fallo se conocerán el 26 de febrero de 2024.