Ladrones de bronce llevan más de 12 mil "ataques"

La información surge de una nueva Encuesta Mensual de Inseguridad, desarrollada por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados.

En ese sentido, se indicó que la enorme mayoría de los hechos sucede en la territorio porteño pero también en Lomas de Zamora, en especial en el cementerio y en Quilmes, ambos en la Provincia de Buenos Aires, aunque hay hechos aislados en distintos puntos del Conurbano.

"Los barrios de Congreso, Belgrano y Núñez resultan los más vandalizados por la mafia de los ladrones de bronce que se movilizan en costosas camionetas nuevas y ‘trabajan’ con todo tipo de maquinaria para retirar en 30 minutos, picaportes, tiradores, llamadores, buzones, estatuas e incluso hasta la tapa de los porteros eléctricos, con la finalidad de luego vender el botín para fundirlo", señaló el experto Javier Miglino, en el marco del informe.

También sostuvo que "el bronce manchado con sangre’ es un tipo de negocio no exento de muertes, porque han sido seis los vecinos de Buenos Aires que han perdido la vida, increpando a los ladrones o intentando evitar el expolio".

"Suceden situaciones similares como las ocurridas con los teléfonos celulares manchados con sangre que se ofrecen en la Avenida Corrientes a la altura de Tribunales o en la zona de Once. Así, el ‘oro manchado con sangre’ que hace décadas se vende en la calle Libertad, a pocos metros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los ‘repuestos automotores manchados con sangre’ que hace décadas se venden en forma impune, sobre la Avenida Warnes en Chacarita", se explicó.

No es todo, porque el informe es contundente al analizar las características del negocio oscuro. "Son negocios ilícitos que llevan a cabo mafias especializadas. En ningún momento se trata de ‘robos de subsistencia’. Las autoridades policiales los tildan así, con el único objetivo de que no paren. Y la pobre gente de a pie, en Buenos Aires, no solo debe sufrirlos sino que incluso puede llegar a perder la vida en el intento de que no le arrebaten una pieza de bronce que tal vez colocó un abuelo en tiempos más justos", dijo Javier Miglino, abogado Especialista en Seguridad y Director de Defendamos Buenos Aires.

Belgrano, Núñez y Congreso en el punto de mira de la mafia. "La mafia que roba bronces, sabe que en Belgrano, Núñez y Congreso hay muchas construcciones de principios del siglo XX. Estas casas y edificios tienen o tenían, hasta hace poco, detalles de bronce que formaban parte esencial de la fachada: el bronce se usaba en el marco de los buzones, en timbres, en picaportes en forma de pomo. También en la base de las puertas, habitualmente de dos hojas, y en otros detalles, como flores de lis, puntas de lanza o llamadores. Muchas veces se reponen los faltantes con artículos de menor valor, ante la imposibilidad de la Policía de la Ciudad de atrapar y detener a los ladrones. Incluso no se repone nada, como en el caso de los picaportes y adornos, lo que deja una imagen de barrio de ‘ventanas rotas’, el concepto que aplicó Rudolfh Giuliani, en sus tiempo de alcalde Nueva York, para emprender una recuperación histórica de la ciudad. Es simple: cuando hay ventanas rotas, habrá puertas rotas, habrá violaciones y muertes. Eso buscan las mafias en Buenos Aires, mientras el Gobierno de la Ciudad, publica los ‘menores índices de delitos en años’", dijo Miglino.

Chacarita y Lomas de Zamora: no se salvan ni los cementerios

"En el último tiempo se incrementaron las denuncias de quienes tienen los restos de familiares en el cementerio de Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires y en el cementerio de Lomas de Zamora, en el Conurbano bonaerense. La mafia que roba bronce, a diario y en total impunidad, se lleva las piezas de bronce colocadas en las lápidas, tales como placas y epitafios. Aparentemente entran cuando se cierra el cementerio y roban con detalle, como en el caso del monumento de José Gregorio Rossi, creador de la cédula de identidad que databa del año 1937 y era obra del escultor Domingo Vittoria. La estatua de una tonelada de peso fue robada del cementerio de Chacarita. Afirmar que ese tipo de robo, con toda la costosa logística que requiere, se perpetra por simples ladronzuelos que buscan la mera subsistencia, es lisa y llanamente, encubrir y proteger a las mafias que roban bronce en Buenos Aires", concluyó Miglino.