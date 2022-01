Laferrere: un cliente asesinó a puñaladas al dueño del local

El crimen ocurrió el domingo por la mañana en la remisería “Los Primos”, ubicada en la zona Oeste del Conurbano bonaerense.



De acuerdo con el relato de los testigos, pasadas las 6.30 el sospechoso ingresó en el local, increpó al dueño y lo asesinó.

Uno de los choferes de la agencia y testigo del crimen, contó que el conflicto ya se había iniciado alrededor de las 3 de la mañana del domingo: ”Yo voy para allá y estaban el asesino y la señora. Cuando la señora empieza a subir, él me empieza a amenazar diciendo que iba a venir a la agencia porque le mandaban los remises tarde. Me decía que me iba a romper todo el auto”.

Otro de los remiseros reveló: “No estaban discutiendo. Daniel (Gutiérrez, el dueño de la remisería) en todo momento lo quiso calmar y el muchacho como estaba alcoholizado o drogado, sacó una faca y lo apuñaló en el pecho. Y después se fue para la casa... A cualquiera de nosotros nos podría haber pasado, lo intentamos calmar y no se calmó el muchacho, vino directamente a matar gente”.

El sospechoso, de 35 años, fue detenido a pocas cuadras de la remisería tras haber escapado a pie.

Al ser requisado los policías le encontraron una navaja de color negra de 20 centímetros de largo en su poder, la cual habría sido el arma homicida.

El acusado se negó a declarar y quedó detenido e imputado por el delito de homicidio simple.

El crimen es investigado ahora por el fiscal Federico Medone, a cargo de la UFI temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza.