El hecho -que según la denuncia sucedió en junio- trascendió en las últimas horas, luego de que familiares y vecinos de la menor se manifestaran para exigir justicia. Además, señalaron que el denunciado se encuentra en libertad y sigue trabajando en un establecimiento educativo.

"Dijeron que necesitaban más pruebas, ¿qué pruebas, señores? ¿que diga que es violador? ¿que traiga testigos y diga ‘miren como abuso de mi hija’? La nena lo delató", señaló la abuela.

Todo comenzó a principios de junio, cuando la madre de la menor realizó la respectiva denuncia en la UFI Nº4 de Lanús. Señaló que, tras ingresar al baño de su casa, miró el inodoro y vio coágulos de sangre junto a materia fecal.

Al consultarla, la pequeña relató que el padre -mientras estaba en la casa de éste- "la despertó, la llevó al baño, le bajó las calzas y la bombacha para luego introducirle ‘un pinche, largo, blanco y amarillo’", ante lo cual "le habría dicho al padre que eso no se hacía y él le dijo que, si otra persona le hacía eso, estaba mal". Asimismo, la denunciante indicó que la pequeña "estaba asustada, nerviosa, con mucho miedo" y "lloraba diciendo que no se podía sentar porque le dolía". En tanto, agregó que, cuando el padre la retiró de su hogar materno, su hija le solicitó que la acompañase su media hermana, de 6 años, un pedido que la mujer calificó como "no habitual" en la pequeña.

Bajo esta línea, afirmó que tiempo atrás, cuando la presunta víctima tenía un año y medio, pasó "algo similar". En aquella ocasión, el padre le contó que "la nena se cayó de la bicicleta y se golpeó la vagina con el asiento", por lo que ella la revisó y la llevó a un hospital donde constataron que tenía una inflamación en la vulva, pero "podría deberse a la utilización de pañales o una mala higienización".

Tras ese episodio, la nena no quería ir con su padre, ya que "lloraba desconsoladamente" y lo consideraba "malo", por lo cual la madre no se la entregó, mientras que el hombre optó por realizar "reiteradas denuncias", ante lo cual la mujer "no tuvo otra opción" que llevársela.

Una vez realizada la denuncia, la nena fue examinada por el cuerpo médico forense de la Policía Científica de Lanús, que constató que presentaba "erimeta -enrojecimiento de la piel-, con dos lesiones de fisuras paralelas", por lo que se "confirmó la lesión en la región anal que coincide a primera vista con el relato que describe la menor".

ADEMÁS:

Detuvieron al ex jefe de la Policía Federal en Santa Fe y a su segundo

Liberan a hombre que dejó ciega a su mujer pese a no realizar curso