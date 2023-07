Las amenazas al empresario descuartizado: "Te voy a cortar las manos"

Varios de los audios y mensajes figuran en una conversación grabada por el propio empresario, a quien apodaban "Lechuga", con el sindicado barra de Boca Juniors Gustavo Iglesias, quien le reclamaba la devolución de una deuda cercana a los 70 mil dólares que había contraído con su hijo, Nazareno Iglesias.

Luego de la difusión del contenido de esos mensajes en los medios -ya que el teléfono celular de la víctima no fue por el momento encontrado-, el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, ordenó incorporarlos a la causa para analizarlos como evidencia, al tiempo que padre e hijo iglesias se presentaron espontáneamente a declarar al respecto en el marco de la causa, acompañados de sus abogados.

Ambos reconocieron que Pérez Algaba les debía dinero e, incluso, Iglesias padre admitió ser quien envió algunos de los audios incorporados al expediente.

Los fuertes mensajes

"Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y cortar las manos para que no puedas contar más en tu vida plata, por juro por mis hijos que no tengo ningún problema por ir preso", dice una de las amenazas grabadas por de Pérez Algaba de boca de Iglesias.

empresario muerto.jpg Fernando Pérez Algaba fue encontrado sin vida en Ingeniero Budge.

En otro tramo de una comunicación de cerca de 20 minutos de duración, se escucha a quien sería Iglesias decir "en breve nos vamos a ver cara a cara" y "no sos buena gente porque arruinaste a mi hijo", quien, según dijo, "toma pastillas porque no puede dormir" desde que presuntamente fue estafado Pérez Algaba.

"Vos me traicionaste y me garcaste. Tengo un veneno con vos que te tengo odio", sostuvo Iglesias en esa misma comunicación.

Otro audio incorporado a la causa tiene como interlocutor a un hombre que se identifica a sí mismo como Adrián Tesei, a quien las fuentes describieron como un "facilitador de negocios" a través de Internet.

"¿Sabés qué pasa? que el tema es el siguiente macho: me dijiste 'está tu plata', te llamo al otro día para ir a buscarla y mi plata no está, a ver si me entendés; Adri Tesei hay uno solo pero conviven en él dos dioses: el dios bueno y el dios malo...no me saques el Dios bueno la concha de tu madre, porque me queda el Dios malo y hace daño. No te estoy amenazando, te estoy diciendo que te voy a arrancar la cabeza, la plata es mía y con la mía no se juega", se escucha decir a esa persona.

También en las grabaciones aparece mencionado Nahuel Vargas, un hombre que había denunciado en febrero pasado en Ituzaingó a Pérez Algaba por el delito de amenazas y con quien también tenía deudas, según aclararon las fuentes judiciales.

Qué dice la autopsia del empresario

Marcelo Domínguez, titular de la UFI N°5 de Lomas de Zamora, recibió el resultado de la autopsia al cuerpo de la víctima, que fue realizada en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora.

El estudio determinó que Pérez Algaba falleció a consecuencia de las lesiones provocadas por dos disparos de arma de fuero que ingresaron en la zona de la espalda.

Los forenses sindicaron en el informe preliminar que el cuerpo de Pérez Algaba también presentaba una herida cortante en la espalda y que fue realizada cuando la víctima ya había fallecido.