Los chats de Nicolás Pachelo con su abogada tras la condena a perpetua

Se trata de una conversación de WhatsApp entre el detenido y una de sus abogadas defensoras que dejó información reveladora. “Lamentablemente, estamos peleando solos los 3 contra un sistema entero. Yo no pude conseguir que me pongan solo en una celda por razones obvias. Pero hasta (acá) llegó Raquel. Tenía pensado ponerle fin esta misma noche. Buscaré mi momento”, le escribió Pachelo a su abogada.

Luego hay un audio de 12 segundos donde la abogada responde: “Sos una gran persona y abogada, y te agradezco todo lo que has hecho por mí”.

El diálogo continuó este jueves por la mañana y la abogada escribió: “Nico, querido, te veo en línea, hablemos cuando puedas/quieras”.

“Hola. Me estoy despidiendo de a poquito. No es fácil. No puedo hablar, no estoy solo. Esto va más allá de García Belsunce”, le respondió Pachelo mientras su abogada le decía que estaba “trabajando en la sentencia”, con confianza de dar vuelta el fallo.

“Si te fueras en este momento quedaría esto así. No les des ese gusto. Lo vamos a revocar”, agregó la defensora.

“Estamos contra una corporación. Solos los 3 (en relación al otro defensor de Pachelo). Yo no tengo más espíritu. Es difícil que lo entiendas. Pero no tengo más nada para dar ni recibir. Se los estoy explicando uno por uno a mis seres queridos, y también lo hago con vos. Somos momentos y ya fui muy feliz”, dijo el condenado.

El fallo

Casación consideró que el homicidio de García Belsunce "fue ejecutado por el vecino del matrimonio, siendo Pachelo quien dio muerte a la socióloga a fin de procurar la impunidad del robo que se estaba desarrollando en el domicilio de los damnificados".

"Se ha podido establecer es que la muerte aparece como una rápida derivación de un hecho originalmente encaminado a la sustracción de cosas ajenas, faena atravesada por el fatal encuentro en la planta superior de la casa de la víctima con el ladrón conocido", consideraron.

El fallo, firmado por los jueces Fernando Mancini y María Florencia Budiño, dispuso la condena de Pachelo "como autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego", que se suman a la confirmación de la condena por los robos. Según los jueces, Pachelo robó un cofre con dinero cuando mató a García Belsunce.

"En torno al pretendido apoderamiento de bienes ajenos por parte de quien resultó el matador de la víctima se sostuvo que la Acusación trazó consideraciones asimilables al motivo de robo de valores en el hogar del matrimonio, por la invocada faltante del cofre metálico de la Agrupación Damas del Pilar que permanecía en poder de la víctima y de una suma dineraria conservada en el recinto del escritorio de planta baja", describe el fallo. Pachelo está actualmente en prisión y recientemente falleció su abogado histórico, Roberto Ribas.

El fallo de la Cámara de Casación bonaerense es apelable ante la Suprema Corte provincial y, en última instancia, ante la Corte Suprema federal.

García Belsunce fue asesinada el 27 de octubre de 2002; en primera instancia fue condenado a prisión perpetua su marido, Carlos Carrascosa, pero finalmente fue absuelto.