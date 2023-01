Lucas Pertossi y Blas Cinalli declararon que ellos no le pegaron a Fernando

"Siento mucha pena por todo lo que pasó, quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento lo toqué ni participé en un plan para matar a nadie, yo fui de vacaciones", dijo el acusado ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1.

Lucas-Pertossi-01.jpg

Por su parte Blas Cinalli, otro de los acusados por el crimen, aseguró que "todo lo que pasó fue una tragedia terrible", que "no hubo ningún plan" y que "en ningún momento" le pegó a la víctima, al solicitar declarar en el juicio que se lleva adelante en la ciudad de Dolores.

"Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol", dijo tras la breve declaración de su amigo.

"Yo en ningún momento le pegue a Fernando Báez Sosa, supongo que con quien tuve en el encuentro dentro del boliche no sé, capaz fue él. En ningún momento le pegué, veo que dicen que él tenía ADN mío en la uña del dedo meñique", expresó. Luego del testimonio se le pidió que con un puntero señale el video en donde estaba al momento de la agresión.

Hoy se cumplen exactamente tres años del asesinato de Báez Sosa, quien tenía 18 años y fue golpeado a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. Por su crimen son juzgados ocho jóvenes imputados de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", por el Tribunal en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.

Los imputados son: Luciano Pertossi, Blas Cinalli, Ciro Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Máximo Pablo Thomsen, Matías Benicelli, Ayrton Michael Viollaz y Lucas Pertossi.