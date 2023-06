"Yo no estaba en el domicilio al momento del allanamiento. Me rompieron todas las puertas. Se pasaron un montón de horas, un montón de efectivos policiales, con armas y escudos y no encontraron nada. Le allanaron la casa como si fuera del peor narco de toda la República Argentina", dijo Claudia en rueda de prensa.

La mujer no pudo tener contacto con su hijo, ya que se encuentra incomunicado.

L-Gante fue detenido por disposición de la Justicia por la grave acusación que pesa en su contra: amenazar a punta de pistola a dos empleados municipales que lo frenaron en un control y luego retenerlos por más de 20 minutos al salir de un boliche el 27 de mayo pasado.

"No pedimos estar en la Fiscalía, pedimos estar frente al edificio y no nos dejaron. No lo pudimos ver", señaló Claudia, quien se acercó a la UFI Número 9 para expresarle su apoyo al cantante.

Y agregó: "Emocionalmente nos muestra estar bien, pero sabemos que toda persona esa situación no puede estar bien".

La mujer indicó que durante el allanamiento en la propiedad de Moreno, los policías secuestraron dos armas de juguete que son de Jamaica, su nieta.

"Una es un revólver dorado. Son con las que juega la nena", añadió.

Cómo está la causa por "privación ilegítima de la libertad y amenazas"

El cantante L-Gante está cada vez más complicado en la causa por "privación ilegítima de la libertad y amenazas". Es que en esta ocasión la Justicia tendría pruebas relevantes que lo complican, como por ejemplo, un video que mostraría el momento en el que se habría llevado a a una de las víctimas.

La secuencia completa de la grabación dura siete minutos y corresponde a una cámara de seguridad privada de la madrugada del 27 de mayo pasado. A pesar de que lo que ocurre en la vereda está tapado por una reja, la situación enciende las alarmas.

Se observa a un auto blanco, en el que se supone que iba el cantante, que llega al lugar y sube a la vereda. Allí dialoga con dos personas, que minutos antes habían conversado con un patrullero en la misma zona.

Pasadas las 8.02 el video muestra que un hombre se sube al auto por la puerta derecha trasera y el vehículo acelera, lo que demostraría ser el momento en el que el artista secuestró a una de sus víctimas a punta de pistola.

Unas cuadras más adelante se llevaría a cabo el segundo secuestro "en pos de aclarar la situación relacionada con sus amigos a la salida del local bailable". Después de más de 20 minutos arriba del auto, L-Gante habría liberado a las personas, quienes decidieron hacer la denuncia correspondiente.

Los investigadores sostienen que las declaraciones y los videos coinciden por lo que el Juzgado de Garantías Número 2 de Moreno-General Rodríguez convalidó el pedido de detención de la fiscal del caso.

Elian Ángel Valenzuela, nombre real del artista, podría recibir una pena de entre 5 a 15 años de prisión. Esta causa se inició tras la denuncia de un agente de seguridad municipal de General Rodríguez, que asegura haber sido amenazado con un arma y secuestrado junto a una mujer durante al menos 25 minutos por el músico.

Ante este escenario se realizó un allanamiento en su casa en el country Provincia, de Francisco Álvarez, donde encontraron tres armas de juguete. El martes por la noche fue trasladado hasta la DDI de Quilmes.