El video fue publicado por una de las testigos del momento y en él se observa que -sin mencionar el porqué- un policía la detuvo el domingo alrededor de las 6 de la mañana a la salida del boliche Club 26, ubicado en Avenida Independencia y Alberti, y la puso de cara la patrulla con intención de esposarla.

Cuando la joven se resistió, el efectivo la tiró al piso, dejándola semidesnuda, mientras ella se cubría los pechos con una mano y la otra la tenía detrás de su espalda ya con las esposas.

“Cuando salíamos, mi hermana se había adelantado una cuadra más. Yo la intenté alcanzar y en la esquina paró un patrullero porque había disturbios en la esquina y cuando intenté pasar, un efectivo policial masculino me agarró y me puso contra el patrullero“, denunció.

En el video se escucha cuando le exige que no la toque y que se identifique pero el policía continuó y la redujo en el piso. Minutos más tarde llegó una oficial mujer y la subió al patrullero.

“Cuando me tira al piso me empieza a forcejear el brazo para ponerme las esposas, logra hacerlo y me pone la mano atrás. Yo me estaba sosteniendo la ropa porque sino me iba a quedar desnuda. Me pedía la otra mano y me ajustaba más la otra esposa para que me doliera y acceda a darle el brazo”, manifestó la denunciantes.

La mujer estuvo tres horas detenida en la Comisaría y sostuvo que nunca le dieron los motivos por los que había sido arrestada: "Me enteré por qué me habían arrestado después de estar tres horas en la comisaría cuando me dan un firmar un papel en el que yo supuestamente estaba por conflictos en la vía pública y yo no estaba ni enterada de lo que había pasado”.

Presuntamente, la joven pasaba por un lugar donde habían ocurrido una serie de incidentes previo a su aparición y el efectivo podría haberla confundido con la gresca.

Acerca de cómo vivió el momento relató: "Fue horrible. Estaba en un cuartito y ese día hacía mucho frío. Yo estaba de pollera y un top con la espalda descubierta y estuve las tres horas muriéndome de frío hasta que viene una policía que me preguntó si estaba bien, le dije que me estaba descomponiendo del frío y ahí sí me trajeron una campera".