Masiva marcha a un mes de la Masacre de San Miguel de Monte

Detrás de una bandera blanca en la que estaban pintadas con aerosol las frases "Que no se quede mi pueblo dormido" -extraída de una letra del grupo de rock Callejeros- y "Exigimos verdad", junto a los nombres de las víctimas, encabezaron la marcha los familiares de los chicos. Gladys, la madre de Danilo, explayó al canal TN que la convocatoria "es un grito pidiendo por favor que se haga justicia, y es un llamado de atención para todas las personas que se ocupan de hacer justicia". "Estamos en pie pidiendo justicia por nuestros hijos, porque si hoy no tuviera la fuerza para pedir justicia no estaría viva, me hubiera ido con él", aseveró la madre de una de las víctimas, quien agregó que "a un mes, las pruebas están", pero las respuestas todavía no las tienen "exactas".

Con pancartas con fotos de las víctimas y al grito de "vecino, vecina, no sea indiferente, nos matan a los pibes en la cara de la gente", cientos de manifestantes avanzaron por las calles de la ciudad, hasta que, pasadas las 14:30, llegaron a la plaza Adolfo Alsina, frente a la municipalidad de San Miguel del Monte, donde se armó un escenario donde los chicos se juntaban para rapear y cantar.

Luego de que hablaran los familiares de las víctimas, tomó la palabra el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien dijo que "los policías deben ser fuerzas de prevención y seguridad social, no pueden estar para atacar al pueblo, no puede ser así en democracia".

"La vida de los chicos no la vamos a recuperar, pero sí están presentes, ahora y siempre. Y nosotros tenemos que estar juntos para que no le sigan robando la vida y la esperanza a nuestros chicos", concluyó Pérez Esquivel.

El acto en la plaza, ahora bautizada como "Los chicos de Monte", culminó con un festival musical en el que abundó el estilo freestyle, tal como les gustaba practicar a los jóvenes que murieron tras la persecución. Cabe destacar que, el 20 de mayo, los cinco jóvenes iban a bordo de un Fiat Spazio que chocó contra el acoplado de un camión estacionado en la Ruta 3, en San Miguel del Monte. Al momento de la colisión, las víctimas eran perseguidas a los tiros por al menos un patrullero de dicha ciudad. Las autopsias revelaron luego que, si bien cuatro de los cinco murieron a raíz de las lesiones producidas por el impacto, uno de los fallecidos también presentaba una herida de bala en un glúteo.

Lo ocurrido derivó en un descabezamiento de la cúpula policial local y en una serie de marchas de familiares, amigos y vecinos de las víctimas, apoyados por distintas organizaciones sociales y políticas, que denunciaron que se trató de un caso de "gatillo fácil".

