Mataderos: un niño de 5 años murió arrollado por un camión

El hecho ocurrió cuando el niño. Identificado como Benicio Gael, andaba en bicicleta y fue embestido por un camión que transportaba ganado.

Fuentes policiales informaron a la agencia Télam que el personal de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad fue alertado este miércoles por la tarde por el arrollamiento ocurrido en el cruce de las avenidas Piedra Buena y Eva Perón, en el barrio de Mataderos.

“El camionero pasa en verde. El nene comienza a cruzar cuando corta el rojo y no ve el camión porque lo tapa otro camión", detallaron las fuentes policiales.

Al arribar, los oficiales solicitaron la presencia del SAME porque el menor había sido atropellado por un camión ganadero, y se dispuso un cordón sanitario para su traslado hacia el Hospital Santojanni, donde el niño perdió la vida.

protesta.jpg Mataderos: protesta de vecinos

Efectivos policiales debieron desplegarse en el lugar del hecho para evitar que losvecinos tomen algún tipo de represalia contra el conductor del camión.

Luego del trágico el accidente, vecinos de Mataderos cortaron la calle, quemaron un contenedor de basura y reclamaron a la policía y denunciaron el mal funcionamiento de los semáforos de la zona.

"No es la primera vez que pasa algo así en esta esquina. No es la primera que pasa que no hay nadie mirando el cruce de los chicos. Es que no hay nadie vigilando el semáforo, cuando en esta zona tenemos jardines, centro de salud y colegios. Muchos chicos van y vienen todo el tiempo por acá y los semáforos no funcionan”, reclamó una vecina en diálogo con el canal de noticias TN.

La causa es investigada por el Juzgado Criminal y Correccional de Patricia Guichandut, que fue el que dispuso el traslado del chofer a la comisaría.