Matías Morla irá a juicio por administración fraudulenta de las marcas de Diego Maradona

Qué dijeron los juicios al rechazar el pedido de Matías Morla

"Por un lado, como dato concluyente, las propuestas no contienen ninguna medida destinada a abordar la situación de los activos societarios y marcarios cuya explotación se encuentra cuestionada. Y, por el otro, los montos propuestos no guardan, en las circunstancias particulares de cada caso, una relación razonable con las posibilidades económicas objetivamente verificables de los imputados ni con la entidad y características del perjuicio que constituye el objeto de la acusación", sostuvieron los jueces del TOC 17.

Y agregaron: "La consideración conjunta de ambos aspectos impide concluir que los imputados hayan formulado una propuesta seria y razonable de hacerse cargo del daño 'en la medida de lo posible', en los términos exigidos por el artículo 76 bis del Código Penal".

Las marcas de Maradona y los derechos comerciales forman parte de los bienes en conflicto tras su muerte.

Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, pero en febrero de 2021 la Justicia lo intimó para que transfiera el manejo de los derechos de imagen del campeón del mundo en 1986 a los herederos. Pomargo fue el director suplente, cargo al que renunció poco tiempo después de la dimisión del abogado, a la vez que las empresas fueron cedidas a Claudia y Rita Maradona, hermanas de Diego.

En la causa judicial, Morla, Pomargo y uno de sus empleados se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación). Las dos hermanas del exjugador y Sandra Iampolsky están imputadas como partícipes necesarias en el mismo ilícito.