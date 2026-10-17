Los denunciantes sostienen que la información recibida no les permitió verificar las cuentas de los proyectos. Según el escrito, obtuvieron planillas con cifras generales, pero sin facturas, contratos, recibos ni otros comprobantes que respaldaran los ingresos y egresos. También cuestionan la falta de presupuestos detallados y de rendiciones diferenciadas cuando una producción modificó su formato.

Uno de los casos mencionados es el de Canelones, anunciado inicialmente como una miniserie de seis capítulos, luego como una serie de cuatro episodios y, más tarde, como una película. Los inversores afirman que en 2024 asistieron a una proyección de una versión que todavía tenía aspectos técnicos pendientes. En julio de 2026, Orsai comunicó el estreno cinematográfico para el 6 de agosto y un lanzamiento posterior en una plataforma de streaming, decisiones que, según los denunciantes, no fueron sometidas a consulta previa.

La presentación también pide investigar posibles transferencias de fondos entre distintas producciones. Los socios mencionan declaraciones públicas atribuidas a Casciari sobre el uso de recursos de un proyecto posterior para cubrir necesidades extraordinarias de otro. Sostienen que esa práctica, de haberse realizado, debía ser explicada y autorizada, ya que los grupos de inversores no eran necesariamente los mismos en cada producción.

Entre los proyectos cuestionados figura "La Uruguaya", que, según el escrito, recaudó cerca de US$ 600.000. Los denunciantes aseguran que recuperaron el capital tras la venta de derechos para América Latina, pero que no recibieron ganancias posteriores pese a los anuncios sobre posibles comercializaciones en otros territorios. También cuestionan los resultados de "La muerte de un comediante", dirigida y protagonizada por Diego Peretti, por la que algunos inversores habrían recibido entre US$ 1 y US$ 84,60 por aportes de entre US$ 50 y US$ 3.000.

La muerte de un comediante, protagonizada por Diego Peretti, es uno de los proyectos mencionados en la denuncia.

El reclamo incluye además a "Emi On Off", un proyecto de animación sobre Emiliano Martínez que, según los denunciantes, fue cedido a PEGSA y luego vinculado a Netflix con un cambio de formato que no se consultó con quienes habían financiado la propuesta original. Sobre D.A.M., el documental dedicado a Diego Maradona, los socios sostienen que continuó la venta de bonos mientras se tramitaban derechos de imagen. También señalan una supuesta contradicción entre declaraciones atribuidas a Casciari sobre la continuidad de Orsai Audiovisuales y la disponibilidad de la comercialización del proyecto en el sitio de la firma. La denuncia menciona, además, inversiones vinculadas con Cinco Guiones y Sola en el Paraíso.

Los denunciantes solicitaron que la Justicia requiera información a la Inspección General de Justicia, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Banco Central y el Registro Nacional de las Personas, además de identificar las cuentas bancarias de la sociedad y de Casciari. Como pruebas, ofrecieron comprobantes de transferencias, correos electrónicos, términos y condiciones, cartas documento, capturas de billeteras virtuales y registros de intervenciones públicas.

La presentación también reclama una rendición integral de las cuentas de cada producción. Según el escrito, varios socios enviaron cartas documento a domicilios vinculados con la empresa y sus responsables para exigir documentación, pero aseguran que fueron rechazadas, devueltas o quedaron sin respuesta. Por último, pidieron que Casciari y cualquier otra persona que pudiera surgir de la investigación sean convocados a declaración indagatoria cuando corresponda. Las acusaciones forman parte de una denuncia penal y deberán ser evaluadas en el marco de la investigación judicial.