Mendoza: imputaron a los dos rugbiers franceses por abuso sexual

La Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad sexual de Mendoza, a través de la fiscal subrogante Cecilia Bignert, fue quien se encargó de llevar a cabo el procedimiento en contra de los rugbiers presuntamente implicados en el hecho que tuvo lugar el sábado, luego del partido en el que el conjunto galo venció a su par de Argentina.

Ambos acusados decidieron no declarar hoy en el expediente. Su abogado, Rafael Cúneo Libarona, hermano de Mariano Cúneo Liberano actual ministro de Justicia de la Nación, planteó el beneficio de la prisión domiciliaria, pedido que será resuelto en los próximos días por la jueza del caso.

“Son dos jóvenes de 20 años que no hablan español, que no tienen antecedentes, que vinieron a la Argentina a representar a su país. No tienen forma de escaparse de Argentina. Una prisión domiciliaria sería lo más prudente para salvaguardar la integridad física de mis defendidos”, asegura el letrado en diálogo con Infobae.

Embed

El lunes, cuando ya se encontraban en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos rugbiers fueron detenidos. Y el jueves viajaron esposados por vía terrestre desde la ciudad porteña hacia la capital mendocina. La causa en cuestión continuará siendo investigada por Darío Nora, en turno a la fecha del hecho.

Mientras tanto, en las últimas horas se conoció un video que muestra a Auradou en el bar Berlín de la capital provincial. La víctima, representada por la abogada Natacha Romano, lo acusó de haber abusado de ella al menos seis veces. La mujer sostuvo que además, el joven le golpeó y la mordió junto al otro imputado. Jégou no estaba presente en el bar, pero compartía habitación con Auradou en el Diplomatic Hotel, sitio donde habría ocurrido el ataque.

francia.jpg Oscar Jégou y Hugo Auradou, los jugadores franceses de rugby que quedaron detenidos tras ser acusados de abuso sexual.

La filmación, dada a conocer por Canal 7 de Mendoza, ubica a Auradou en la barra de la cervecería el sábado poco antes de la medianoche, mientras dialogaba con el barman para pedirle tragos. En la escena se observa también que el rugbier fumaba y según el medio mendocino, en el local había por lo menos 20 integrantes del seleccionado francés.