"Mi hija le tenía terror a la familia de César", declaró la mamá de Cecilia Strzyzowski

"Le tenía terror a la familia de César y le dijo a la hermana que no nos acerquemos y no nos enfrentáramos a César porque siempre él andaba con tres o cuatro matones y siempre me dijo: 'Te pueden hacer algo mami'", relató Gloria Romero, madre de la joven que está siendo buscada desde el pasado 1 de junio en la provincia de Chaco.

En diálogo con radio Splendid, la madre de la joven siguió: "Cuando eran novios siempre la veía llorar, pero luego decidió casarse y la acompañé. Y después que se casaron no había tanto llanto".

Y agregó: "Eran un matrimonio aparentemente perfecto. Él era un príncipe encantado y adelante nuestro la trataba muy bien. Yo siempre le vi moretones en el cuello pero pensaba que eran chupones y la retaba y le decía que cómo se iba a dejar hacer esos chupones visibles".

cecilia-marcha-chaco-01.jpg Gloria Romero encabezó la marcha de anoche en reclamo de Justicia y la aparición de su hija, Cecilia Strzyzowski.

Al ser consultada sobre Emerenciano Sena, padre del marido de su hija, Gloria expresó: "Emerenciano es lo más pesado que hay. Le preguntas a cualquiera y dicen eso, manejan todo, juran a la bandera de Cuba, a la del Che Guevara, al barrio de ellos nadie entra sin permiso y nadie se metería con él".

La mujer contó también que de la causa por el momento sabía que había renunciado el abogado de Sena "que dijo que las pruebas son contundentes y que había cuestiones que no le permitían seguir", y que el gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich, "repudió el tema y que quiere justicia y que se pone a disposición de la justicia".

Durante la madrugada de este jueves continuaron los allanamientos y rastrillajes en la ciudad de Resistencia y sus alrededores para encontrar a la joven.

Tras los testimonios de varios detenidos que dicen haber visto a Cecilia por última vez ingresando a la casa de Emerenciano Sena y sin que se registren imágenes de su salida. El principal sospechoso, César Sena, pidió volver a declarar luego de que su abogado renunciara alegando que "no podía ponerse al frente de una investigación criminal".

Chaco-Cecilia-S-03.jpg César Sena, principal sospechoso, y Cecilia Strzyzowski, quien está desaparecida desde el 1 de junio.

César Sena, principal sospechoso del femicidio de Cecilia, pidió volver a declarar

Tras los testimonios de varios detenidos que dicen haber visto a Cecilia Strzyzowski por última vez ingresando a la casa de Emerenciano Sena y sin que se registren imágenes de su salida, el principal sospechoso, César Sena, hijo del piquetero Emerenciano Sena, pidió volver a declarar luego de que su abogado renunciara alegando que "no podía ponerse al frente de una investigación criminal". Lo hizo luego de acceder a una batería de pruebas que comprometen a su cliente y que confirmarían la teoría del femicidio.

Por alguno de los testimonios de los detenidos, el fiscal Jorge Cáceres Olivera regresó al campo de Emerenciano Sena. Lo hizo con perros especializados y dispuso la búsqueda en rastrillaje a pie con 60 personas divididas en tres grupos de 20 para tratar de encontrar restos de la mujer desaparecida hace una semana en Chaco.

También se utilizó una retroexcavadora para trabajar en la zona del campo del Clan Sena en la que advirtieron que había tierra removida. Más allá de las especulaciones periodísticas y de la propia familia que considera que Cecilia fue asesinada el mismo día de su desaparición, hasta el momento nadie confirmó la peor de las hipótesis.

Mientras tanto, se allanaron dos departamentos en el centro de la capital chaqueña por supuestos gritos escuchados por una joven hace 10 días atrás. Según la fiscalía, no hay esperanzas de encontrar a la mujer con vida.

Anoche, los asistentes a la marcha acompañando a la familia, dudaban de la investigación judicial y desconfían del accionar policial.