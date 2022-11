Moreno: intensa búsqueda de mujer que desapareció hace una semana

Su exnovio y los hermanos de él fueron allanados y demorados por los policías luego de ser vinculados por los familiares sobre el hecho.

Al ser vista por última vez, Susana vestía un short de jean azul y zapatillas negras. Además, mide 1,50 metros de altura, tiene el cabello rubio hasta los hombros y tatuajes en brazos y en una pierna.

Susana salió de su casa el martes pasado en la localidad de Villa Trujui, Moreno, en horas de la tarde, luego de comunicarle a su madre, con quien vivía junto a su hija de un año y medio, salía y volvería rápido al domicilio.

Según informó la policía, sus amistades y allegados refirieron que Cáceres consumía drogas y vendía electrodomésticos.

Su prima señaló que se había separado y no trabajaba, que era feriante y que no tenía una buena relación con su ex.

Fuentes policiales confirmaron que demoraron a la expareja y a sus dos hermanos, porque les hallaron un arma y secuestraron los teléfonos para analizarlos.

Interviene en la investigación y rastrillaje, la Unidad Funcional de Instrucción Número 3, del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.