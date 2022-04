"Motochorros": 100 choques por jornada en fugas salvajes

La información surge de una nueva Encuesta Mensual de Inseguridad, desarrollada por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, donde se acredita que cada vez son más los lesionados, muertos y choques que provocan las bandas de motochorros en el Area Metropolitana de Buenos Aires. En el último año se produjeron 10 homicidios, a partir de motochorros, 1.100 heridos y 36.800 choques, a un promedio de 100 accidentes viales cada 24 horas.

"Este jueves 21 de abril a las 14 horas se produjo un terrible accidente en la esquina de Roosevelt y Tres de Febrero en el barrio porteño de Belgrano. Dos autos, uno de color rojo y otro gris, terminaron chocando entre sí y uno de ellos directamente se estrelló contra un edificio. Por fortuna no hubo heridos graves, porque los numerosos chicos de primaria y sencundaria que van a la escuela en la zona, no pasaban por ahí en ese momento, sino otro habría sido el desenlace. Ambos vehículos chocaron porque dos motochorros realizaron una maniobra en zig zag, luego de robar un teléfono celular a 100 metros y para no atropellar a los delincuentes, uno de los conductores los esquivó, chocando contra otro auto y terminando de bruces contra un edificio. Sin embargo, este es solo uno de los más de 36 mil accidentes que causaron los motochorros en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense durante el último año, a un promedio de 100 choques causados por motochorros cada día", dijo Javier Miglino, abogado Especialista en Seguridad y Director de Defendamos Buenos Aires.

Los barrios más afectados por los motochorros. "En Capital Federal la zona de Belgrano, Nuñez, Palermo y Recoleta se han vuelto peligrosas. Ya no es posible caminar tranquilo a partir de la caída del sol. Algo que ya venía ocurriendo en Pompeya, Flores, Liniers y Balvanera, en la otra punta de la Ciudad de Buenos Aires, lo que demuestra que los criminales expanden su radio de acción", dijo Miglino.

Los barrios más peligrosos en Provincia de Buenos Aires. "En el Conurbano bonaerense los tiroteos nocturnos son moneda corriente en las localidades de Isidro Casanova, San Justo y González Catán en el partido de la Matanza. Como en las zonas de la villa La Cárcova y otras en los partidos de San Martín, Grand Bourg en Malvinas Argentinas y Moreno. También está muy peligroso Quilmes y Florencio Varela", dijo Miglino.

La gente tiene miedo porque los motochorros se multiplican. "Uno de los delitos que más preocupa a la gente es el cometido por los motochorros , que apelan a esa clase de vehículos para facilitar un rápido escape por zonas transitadas y complicadas, sin darles posibilidades efectivas de persecución a las fuerzas de seguridad. De este modo, muchos de los miles de robos que se perpetraron en el último año permanecen impunes; entre otras cosas, porque la gente prefiere no denunciar porque teme una represalia por parte de los delincuentes mientras los motochorros siguen creciendo en número y en peligrosidad", dijo Miglino.