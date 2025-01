Muerte de bebés en Córdoba: se complicó la situación de Brenda Agüero

Damaris Bustamante, la madre de Benjamín, el segundo recién nacido que falleció en el hospital, quien sostuvo que ingresó al Neonatal el 23 de abril de 2022 acompañada de su pareja y sus padres.

La madre denunció que sufrió un "maltrato humillante" de parte del personal de salud, precisamente de Brenda Agüero, la principal imputada, quien le habría dicho "si te gustó lo dulce, ahora bancate lo amargo", cuando estaba a punto de dar a luz.

En este contexto, expuso que una "médica no permitió que su madre entre a la sala porque ya era grande", a la vez que agregó: "Me hicieron poner un camisón sola y subir a una silla de ruedas, luego salí ahí y estuve 20 minutos ahí".

"Me arruinaron la vida"

Bustamante relató que "no toleraba el dolor" y que mientras lloraba pidió que le realicen una cesárea, pero "no la ayudaron" y que se tenía que "aguantar" la situación.

Cuando nació su hijo Benjamín, Damaris recordó que pudo amamantarlo, aunque después observó que no se encontraba bien, y sostuvo que Brenda Agüero le señaló que el niño parecía estar mal, por lo que fue trasladado a terapia intensiva, lugar en el que murió a causa de un paro cardíaco.

"A Brenda la vi en la sala de parto, en sala de recuperación y en sala común", recalcó Damaris. "Me dijo que confíe en Dios, que todo va a salir bien. Yo no contesté nada", añadió durante su testimonio frente al tribunal. Y agregó que la responsabilizó por si Benjamín moría: "Estaba dilatando y me dijo que si mi hijo se caía y se moría, iba a ser mi culpa".

Tras recibir la triste noticia del deceso del bebé, la mujer solicitó una autopsia, a lo que los médicos le preguntaron "¿para qué?" y le advirtieron con el objetivo de persuadirla para que cambie de decisión: "Podés hacerla, pero mirá que te lo van a abrir todo".

"Mi hijo estaba bien hasta que lo amamanté. Luego no volvió a responder", insistió sobre su hijo, y lo describió como "lo más hermoso y suave que tocó en su vida". "Me arruinaron la vida. Hagan justicia por mi hijo", concluyó.

Embed Muerte de bebés: el desgarrador testimonio de una de las madres



Damaris Bustamante, mamá Benjamín, contó detalles de su parto y apuntó contra la enferma Brenda Agüero.



En LN+ pic.twitter.com/vkGG7oItWo — La Nación Más (@lanacionmas) January 9, 2025

"Jamás conocí a Brenda Agüero", dijo una de las médicas imputadas

La última médica imputada en el caso por la muerte de bebés en el hospital Neonatal de Córdoba señaló este jueves que "jamás" conoció a la enfermera Brenda Agüero y que "nunca" estuvo con ella en el centro de salud al que consideró "de excelencia", mientras que indicó que los profesionales implicados en la causa tienen "el corazón roto".

Se trata de Claudia Elizabeth Ringelheim, quien era vicedirectora de la institución y está acusada de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento y que desmintió las acusaciones del abogado de la enfermera, Gustavo Nievas, que dijo que las muertes de los bebés se produjeron por la suciedad y el mal estado de las instalaciones del sanatorio.

"Jamás conocí a la enfermera Brenda Agüero. La conocí recién en el juzgado. Nunca estuve con ella", indicó, a la vez que defendió al centro de salud al decir: "Es un hospital de excelencia. Tengo 39 años de profesión. Nunca tuve un problema. El hospital es de excelencia. Los médicos que estuvimos ahí fuimos de excelencia. Estamos con todos los padres y madres en este dolor. Tenemos el corazón roto".

Además, consideró que lo que sucedió fue "algo terrible" y que nunca habló con los padres ni conoció a los niños, mientras que, en relación a sus funciones, relató: "No hacía partos. Yo estaba en el internado de las madres, externo. Rezo por ellos. Por sus almas. Pero mi función de omitir creo que no es tal. Hice lo que tenía que hacer, que realicé durante 25 años, mi trabajo. Yo en 2007 dejé la dirección".

image.png

Tras revelar que tuvo un cáncer de tiroides y que está con "tratamiento psiquiátrico" desde que sucedió lo del hospital Neonatal detalló cómo se supo de las muertes de los bebés: "Me entero la madrugada del 7 de junio (de 2022). La jefa de Guardia, Patricia Pereyra, me llama para que llame a derivación de pacientes que era una de mis funciones. Son líneas rotativas y es difícil comunicarse".

"El hospital estaba colapsado porque le llegaban pacientes de Unquillo sin derivación. Pereyra no podía cerrar la guardia y me llama a mí para que diga que no manden más pacientes de Unquillo. Me dijo que había dos niños que habían fallecido y otros dos estaban en mal estado", contó, mientras que dijo que, al presentarse a trabajar al otro día, se enteró que la doctora Liliana Asís, ex directora, y el subdirector de Gestión Administrativa del Neonatal, Julio Escudero Salama, habían realizado las denuncias.

En ese sentido, dijo: "A los 15 minutos fuimos a la sala de Situación para una reunión. Éramos muchos. En un pizarrón nos hacen una línea de tiempo desde el 18 de marzo hasta la fatídica guardia del 6 de junio de 2022. No podíamos creerlo. Era algo inexplicable. No se podía entender. Nos mirábamos con otros colegas y decíamos: ïMirá estoï. Yo ahí me anoticié de todos los casos. Sólo sabía de tres".