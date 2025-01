Muerte de cinco bebés en el Neonatal de Córdoba: fuerte declaración de una acusada

Moralez, quien era coordinadora del Comité de Vigilancia y Mortalidad Materna Infantil del hospital, compareció casi tres horas y contestó preguntas, a diferencia de los demás sindicados.

La mujer respondió ante la interrogación de la fiscal Mercedes Balestrini que "no tiene dudas de que hubo una mano asesina" y que "necesita saber quién mató a esos niños".

Moralez se encuentra imputada por los delitos de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

En este sentido, señaló que dadas las circunstancias, "con dos autopsias con causa no natural, le resulta inevitable que no pueda asociar para atrás que Gino, que Isabella, tal vez Francisco, Benjamín y otros niños, fueron víctimas".

Continúa el juicio el jueves 9

Este jueves se prevé que sea sometida a indagatoria la ex vicedirectora del Neonatal Claudia Ringelheim y que declaren algunos familiares de los damnificados como Jaime Pérez, Brisa Molina, Yoselin Rojas y Damaris Bustamante, al tiempo que habrá un cuarto intermedio hasta el lunes 13 de enero. . Qué declaró la ex directora del Neonatal.



La ex directora del centro de salud Liliana Asís, quien está con prisión domiciliaria por los ilícitos de encubrimiento, y omisión de los deberes de funcionario público, no contestó preguntas, pero lloró y señaló: "Nunca en mi vida pensé que en vivir la situación que estoy viviendo, estar presa después de trabajar toda una vida".

"Cuando me fueron a detener a mi casa, ir en una camioneta grande, sola, atrás, para sacarme una foto de frente y perfil y que me saquen fotos esposada, los policías. Cómo se siente una persona en esa situación, al final de la vida", añadió la profesional.

Por su parte, el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, compareció con barbijo durante diez minutos frente a los magistrados Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman.

"Es un momento difícil, tuve un año 2024 muy crítico", afirmó con respecto a su estado de salud, y aseguró que es " inocente".

La denuncia del abogado de la enfermera Brenda Agüero

Gustavo Nievas, el abogado de Brenda Agüero, la enfermera acusada por la muerte de cinco bebés y la tentativa de otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba, habló después de la declaración de su clienta en el juicio por jurados y denunció que en el potasio “estaba repartido en cualquier bandeja” de la institución médica.

Nievas ratificó que Agüero es “inocente” y que “no hay indicios en su contra”: "De ninguna manera hay elementos de juicio que permitan inferir o deducir que Brenda es culpable de la muerte de los cinco bebés. No hay ninguna prueba directa o indirecta. Nadie la vio hacer nada".

"No se secuestró ningún elemento que permita vincular a Agüero con esto. Los exámenes psicológicos demostraron que no tenía ninguna tara y la prueba que se tiró a los medios de comunicación no tiene nada que ver con las pistas que constan en el expediente. Se dijo, por ejemplo, que ella mismo bajó los PDF de dosificación de potasio, lo cual expresaba que la imputada buscaba información para emprender su conducta delictiva", explicó.

Acerca del hallazgo de 9 PDF sospechosos con información sobre potasio, Nievas aclaró que esos documentos “no se encontraban en la carpeta de su celular, sino que los recibió vía WhatsApp en un grupo que compartía con 250 personas, entre ellos médicos y enfermeras".

"La enfermera explicó que esos documentos no se bajan de Internet porque son clasificados, sino que los tenía porque hizo un curso de capacitación sobre de dosificación de remedios en el Hospital Garrahan. Presentó el certificado de ese curso y la certificación de esa currícula", sumó.