De acuerdo con la denuncia realizada por Fabiana Machuca el miércoles a la noche ante la Policía de la Ciudad, el episodio se produjo cerca de las 21 cuando estaba con su hija en el palier del edificio de la platea 5 de ese barrio y se acercó una mujer, a la que identificó como Brenda Ruiz, que comenzó a atacarlas.

Machuca agregó que tras golpearlas con los puños, la atacante extrajo un arma blanca y le efectuó una puñalada a la altura del ojo derecho, por la que debió recibir asistencia en el hospital Grierson.

Voceros policiales dijeron que la mujer fue asistida y los médicos le diagnosticaron un hematoma en el ojo derecho y un corte debajo, aunque sin riesgo de pérdida de vista, y que a raíz del hecho se inició una causa por lesiones y amenazas en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 35, a cargo de Celsa Ramírez, la misma que investiga los episodios ocurridos en ese barrio desde el lunes.

Además:

Villa Lugano: realizan 44 operativos por narcomenudeo

Este jueves, en diálogo con la prensa, Fabiana dijo que la mujer que la atacó integra una de las organizaciones narco que comercializa estupefacientes en el barrio Mugica.

“Me atacaron los narcos anteriores. Fue a raíz de los reportajes que hice, contando la problemática de estos barrios. Siempre los enfrenté, nunca tuve miedo. Brenda es la que me pegó la puñalada, me tiró puñaladas al pecho pero como tenía una campera gorda no llegó a lastimarme”, sostuvo la mujer, quien aseguró que se asustó "mucho" porque pensó que "había perdido el ojo".

La mujer precisó que la banda que integra la señalada Brenda no es la misma que el lunes pasado atacó a balazos una peluquería en el barrio, que se cree que es liderada por “Dumbo”, un sindicado dealer que había conformado la organización del narco peruano Marco "Marcos" Estrada González en la villa 1-11-14.

Voceros policiales dijeron por su parte que tanto Machuca como Ruiz mantienen enfrentamientos de vieja data y que lo sucedido el miércoles se enmarcó en esa cuestión y no en una pelea vinculada al narcotráfico.

Fuente: Télam