Apareció Lowrdez Fernández de Bandana: Qué dijo

“Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”, dijo la integrante de Bandana, a días de subirse al escenario con el recordado grupo pop, en una remember que se se viene gestando y que abarcará, también, distintas presentaciones pautadas para el próximo año, el 2026. Vale recordar que Mabel López, madre de la artista, horas atrás denunció la falta de contacto con su hija.

Lo hizo a través de un escrito presentado vía mail en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Palermo. En el mismo, López dijo haber perdido el contacto presencial con Lowrdez el pasado 4 de octubre y que, desde el día 19 del mes, fecha que se conmemoró el Día de la mañana, no había mantenido comunicación telefónica con ella.

Y, claro, esta alarma de Mabel no era menor considerando que asegura haber visto a la intérprete llena de moretones a comienzos de mes. y que, a fines de 2022, la propia Lourdes había denunciado a Leandro Esteban García Gómez, su expareja, por violencia de género. Asimismo, en esa época subió una historia en Instagram en la que se mostró golpeada y recomendó a las mujeres ir a la Justicia si pasan por este tipo de situaciones.

QUÉ DIJO LA MADRE DE LOWRDEZ MIENTRAS LA POLICÍA BUSCABA

En las últimas horas, la Policía se apersonó en la casa donde vivía Lowrdez, sobre la calle Ravignani, en pleno corazón de Palermo. Interactuó con quien se define como ex pareja de Lowrdez, García Gómez, quien aseguró que la relación sentimental entre ellos estaba totalmente terminada.

Y mientras la justicia federal definía si hacía un allanamiento en la propiedad, la artista reapareció compartiendo un posteo en sus redes sociales, las misma en las que supo publicar hechos de Violencia de género sufridos tiempo atrás.