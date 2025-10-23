Detuvieron al novio de Lourdes Fernández tras allanar su casa

Fuentes vinculadas con la investigación indicaron que la cantante -cuyo paradero no podía establecerse- estaba en la casa de García Gómez y que se escondió durante el allanamiento de su departamente dispuesto por el juez que investigaba la desaparición de ex Bandana.

Unos 20 agentes efectivos policiales ingresaron al edificio de Palermo. El SAME también trabaja en el lugar y habrían encontrado a la artista en “condiciones muy vulnerables”.

Noticia en desarrollo