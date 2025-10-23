Detuvieron al novio de Lourdes Fernández tras allanar su casa

Tambièn hallaron a la cantante en el domicilio de su novio y, según indicaron fuentes policiales, estaba en "condiciones muy vulnerables".
Por orden judicial, la Policía de la Ciudad detuvo este jueves por la noche a Leandro García Gómez -novio de la cantante Lourdes Fernández- a quien se acusa de violencia de género.
Fuentes vinculadas con la investigación indicaron que la cantante -cuyo paradero no podía establecerse- estaba en la casa de García Gómez y que se escondió durante el allanamiento de su departamente dispuesto por el juez que investigaba la desaparición de ex Bandana.
Unos 20 agentes efectivos policiales ingresaron al edificio de Palermo. El SAME también trabaja en el lugar y habrían encontrado a la artista en “condiciones muy vulnerables”.
Noticia en desarrollo
