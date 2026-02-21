Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

El hallazgo se produjo antes de las 10 en la desembocadura del arroyo Colorado, en inmediaciones del balneario Thompson, confirmaron fuentes oficiales.

Del operativo participaron bomberos, efectivos policiales, personal de Defensa Civil, buzos tácticos y vecinos voluntarios, que trabajaron en condiciones complejas debido al barro, la crecida del cauce y las dificultades de acceso a la zona. Las tareas se habían intensificado en las últimas horas ante la esperanza de dar con la menor.

La tragedia también se cobró la vida de Patricia Mena, de 32 años, madre de la niña, quien fue encontrada sin vida el mismo jueves, a unos 400 metros del lugar donde la precaria vivienda familiar se desplomó por la fuerza del agua y la lluvia. Según la reconstrucción preliminar, ambas fueron arrastradas por la corriente en medio del desborde.

Otros tres integrantes de la familia lograron salvarse. El caso generó profunda conmoción en la capital entrerriana y reavivó la preocupación por la situación de las familias asentadas en zonas vulnerables a inundaciones.