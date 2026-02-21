Removieron a una funcionaria de Misiones por burlarse de "los pobres"

En uno de los registros que rápidamente se viralizó, se observa a Acosta realizando parasailing sobre el Caribe mexicano. Mientras la cámara captaba la escena, se la escucha decir: “Estoy volando por los aires de México… Cancún. Para todos los pobres”. En otro fragmento, incluso lanzó expresiones de tono provocador que multiplicaron las críticas.

La reacción del Gobierno provincial fue inmediata. A través del decreto 252, el gobernador Hugo Passalacqua dispuso dejar sin efecto su nombramiento como directora de Turismo Social, función jerárquica que había asumido en febrero de 2024. Fuentes del Ejecutivo calificaron las publicaciones como “desafortunadas”, especialmente en el actual contexto económico que atraviesa la provincia.

Claro mensaje

Desde la administración misionera remarcaron que la decisión constituye “un claro mensaje” hacia el resto de los funcionarios y subrayaron que “no habrá tolerancia con este tipo de actitudes”. Además, confirmaron que el cargo será eliminado del organigrama oficial y no tendrá reemplazo.

La controversia tomó mayor dimensión al coincidir con un escenario financiero complejo para Misiones. En los últimos meses, la provincia adoptó medidas de ajuste y reordenamiento fiscal, entre ellas el desdoblamiento del pago del medio aguinaldo de diciembre y el congelamiento salarial del propio mandatario provincial.

La funcionaria continuará como empleada

Pese a la cesantía en su rol político, Acosta no quedará desvinculada del Estado. Al tratarse de una agente de planta permanente del Ministerio de Turismo, continuará como empleada pública, aunque sin funciones directivas. El decreto solo afecta su cargo jerárquico dentro de la estructura gubernamental.

Antiguos compañeros de trabajo describieron a la exdirectora como una figura de perfil “polémico y provocador”. En sus últimas publicaciones desde el exterior, también se mostró junto a otras turistas y realizó comentarios que alimentaron aún más la controversia.

El episodio generó repercusiones tanto en el ámbito político como en redes sociales, donde los videos acumularon miles de reproducciones y comentarios. Mientras tanto, el Gobierno provincial buscó cerrar el capítulo con una decisión tajante y reforzar el mensaje de responsabilidad institucional hacia sus cuadros jerárquicos.