Nació el hijo del músico muerto en vuelco de Rubén "El Pepo" Castiñeiras

Como se sabe, Pepo viajaba a brindar un recital al partido de la Costa y se trasladaba en su camioneta Honda CRV de color blanca. También falleció Ignacio Abosaleh, de 29 años y representante del artista. Romina Cándias, corista de la banda y que viajaba también en el vehículo, sufrió heridas leves y se encuentra en perfecto estado de salud.

La noticia ahora es el nacimiento de Mateo, el segundo hijo del trompetista Carabajal. Afortunadamente, el bebé goza de muy buena salud, tiene apenas cuatro días de vida y pesó al nacer 3,200. Romina Sánchez, la viuda de Carabajal y mamá de Mateo, también se encuentra en perfecto estado de salud.

Sanchéz presentó al pequeño en un video junto a su abogado, Marcelo Biondi, quien defiende a la viuda en la causa y demanda contra Rubén Darío Castiñeiras. Con respecto a este tema, Romina fue contundente en sus dichos al expresar el dolor de la pérdida de su marido. "Mateo hoy no tiene a su papá. Parí sin Nico al lado mío. Fue muy duro así que no creo que le tengan que dar una domiciliaria a una persona que pudo ser tan imprudente. Por no decir otra cosa", relató Sanchéz en el mencionado video.