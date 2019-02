Natacha Jaitt: una testigo dijo que huyó del lugar porque estaba "asustada"

‘Yo estaba asustada y no entendía nada, entonces salí corriendo’, dijo la joven, de 19 años, en declaraciones al noticiero Telenoche de canal 13, en referencia a la noche del sábado, cuando se fue del salón de fiestas en momentos en que moría Jaitt.

De acuerdo a su relato, esa noche llegó al lugar invitada por uno de los hombres que participaban del encuentro y ahí le presentaron a quienes se hallaban, entre ellas Natacha Jaitt, a quien no reconoció.

‘Yo estaba arriba en una de las habitaciones cuando vino ‘Voltio’ (en referencia a Gustavo Bartolini) y me empezó a llamar desesperadamente. Me decía ‘dale, dale, vamos que la chica se descompuso y no quiero que te metas en quilombo’’, precisó. Monsalvo fue hallada por los investigadores y en la misma tarde del sábado declaró como testigo ante la Justicia.