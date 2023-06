"Me enteré porque me llamó la mamá. Ahí comenzó una pesadilla. Están diciendo que le hicieron eso de cortarla, no puedo pensar eso", declaró Miguel en un video casero que tiene varios días de grabado pero que recién vio la luz en las últimas horas tras la autorización de los abogados Miguel Ángel Pierri y Fernando Burlando, quienes patrocinan a Romero.

La intención del hombre era dar a conocer su parecer pero no entorpecer la investigación en torno a la desaparición de su hija de 28 años, de quien se distanció hace 20 años, cuando se separó de su mujer.

"No puedo pensar que haya gente que pueda hacer eso. No sé si tienen perdón, sinceramente no sé si tienen poder. Lo fundamental es que los culpables paguen", sostuvo entre lágrimas.

Miguel-papa-Cecilia.mp4 Miguel, el papá de Cecilia Strzyzowski, habló por primera vez desde la desaparición de la joven en el Chaco.

Días atrás, Gloria Romero publicó varios mensajes en su cuenta personal de Instagram en los que advertía que Miguel fue compañero de escuela de Patricia Acuña, hermana de Marcela, quien está detenida como autora del femicidio de Cecilia. También aseguraba que su expareja "es amigo personal de los Acuña y de los Sena", algo que ahora Strzyzowski no niega.

Trascendió que el hombre mantuvo un chat con Patricia Acuña a través de Facebook debido a que fueron compañeros de secundario y tenían vínculo; al parecer, en esa charla virtual durante la primera semana de la desaparición de Cecilia, la mujer quiso convencer a Strzyzowski de que su hija se había al sur del país, la misma estrategia que había planeado la familia Sena antes de que dejara de haber noticias de la joven (se hablaba de una propuesta laboral en Tierra del Fuego).

Fue entonces que Miguel le pidió a Patricia que organizara una reunión entre su hermana Marcela y él pero no tuvo respuesta y apenas dos días después la Policía detuvo a Marcela Acuña, a su esposo, Emerenciano Sena, y al hijo de ambos, César, expareja de Cecilia, acusados de su muerte.

"Por mi problema de salud no salí en su momento. Tengo un par de stent y problemas cardíacos", se excusó Miguel Strzyzowski en el video que se conoce ahora. Asimismo aseguró que habla "una o dos veces al día con la mamá (Gloria). No importa lo que haya pasado o no haya pasado. Lo que importa es nuestra hija".

"Necesitamos encontrar algo de Cecilia. Si es como dicen, necesitamos algo. Hablamos con la mamá y por lo menos, algo. Una cajita, para poder decir ‘acá está’. Era mi bebé. Era ‘La Yeye’. La madre dice que se parecía a mi, que saltaba, que cantaba. Era mi retrato", indicó emocionado.

Finalmente, el hombre le realizó un pedido especial al presidente de la Nación Alberto Fernández y al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, para "que no haya más Cecilias. Que traten de que se termine este tipo de cosas".