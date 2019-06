Niegan acceso a la justicia a padres de víctima de masacre

Se trata de Daniel Córdoba y Flavia Gradiche, los padres de Alan Córdoba, los que, de no mediar una medida contraria a partir de la apelación ya presentada, quedaran al margen de la acusación en el proceso que llevará adelante el Tribunal Oral Criminal Nro. 1 de Pergamino. El argumento se basa en que "el abogado de la familia no cumplió con las obligaciones impositivas, ya que no realizó el pago de aportes previsionales y de la tasa de justicia correspondientes" y tras calificar esta postura de "formalidad administrativa", desde la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) se anunció que "de ninguna manera se puede coartar el derecho de una víctima a acceder a la justicia, mucho menos en un caso como éste, en el que se juzgan graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado".

El próximo 2 de septiembre debe comenzar el juicio contra seis efectivos de la Policía bonaerense, que cumplían funciones en la comisaría 1era. de Pergamino, cuando se produjo un confuso episodio, a partir de los reclamos de los presos, que derivó en un incendio de la zona de calabozos y la muerte de siete jóvenes ante la falta de asistencia ante la emergencia, sindicada como un accionar deliberado de los uniformados.

ADEMÁS:

Detuvieron a un hombre que saltó las rejas de la sede del Gobierno

Chacabuco: asesinó a su ex de un tiro, escapó y después se suicidó

A dos meses y medio del inicio del debate, surgió esta novedad de impedir a los padres de Alan Córdoba de estar constituidos como particulares damnificados. Al respecto, se supo que "entregaron el dinero al abogado para que realizara el trámite, pero nunca fueron informados que no se llevó a cabo".

"Se carga sobre la familia la irresponsabilidad del letrado y la medida se constituye en una clara sanción que las revictimiza. El Estado, responsable de la masacre, pretende ahora dejarlos afuera de este proceso de reparación por un tecnicismo menor frente a la magnitud de los crímenes que se juzgan", manifestó la CPM, que solicitó el patrocinio de ellos, ya que representan a otras cuatro querellas.

Cabe recordar que la Masacre de Pergamino se registró en horas de la tarde del 2 de marzo de 2017, en la comisaría 1ra., ubicada en la calle Dorrego 654 de esa ciudad, donde murieron Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizzarro, John Mario Chillito Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre, producto de las quemaduras e inhalación de monóxido de carbono durante el incendio.

El ex comisario Alberto Donza (quien estuvo prófugo durante un año y ahora está preso en la cárcel de Campana) y los ex policías Sergio Rodas, Brian Carrizo, Matías Giulietti, Carolina Guevara y Alexis Eva afrontarán el debate, imputados por el delito de "abandono de persona agravado, por el resultado de muerte con multiplicidad de víctimas".