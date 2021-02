El increíble episodio, que fue registrado por un teléfono celular desde un balcón, ocurrió el viernes pasado, cuando un joven ingresó en un local de calzado e indumentaria deportiva de la peatonal San Nicolás, entre las calle Pueyrredón y Mitre, tomó una caja con un par de zapatillas e intentó huir a pie. Mientras corría, los transeúntes y clientes del local comenzaron a gritar y a señalarlo para evitar que escapara por las calles donde no había presencia policial.

Ladrón Pergamino.mp4 Pergamino: El hombre mantuvo sujeto al ladrón hasta que llegó la policía. Redes

En ese momento, Eduardo Rocchi, ganador de varios campeonatos provinciales, torneos nacionales y ex integrante de la Selección Nacional de Karate-Do, que se encontraba sentado en un bar sobre esa cuadra, interceptó el paso del delincuente y con técnicas de defensa personal lo tomó del cuello, lo sentó y lo mantuvo reducido hasta que una vendedora recuperó los productos robados y llegó la policía. Minutos más tarde el joven fue detenido.

“Vi gritos y gente corriendo e intervine. Advertí que nadie intervenía y me involucré. Se me dio por actuar: frenarlo, reducirlo y tratar de no golpearlo”, contó Rocchi a medios locales. “Al conocer sobre determinadas técnicas de defensa personal en la llave que le practique traté de apretarlo un poco hasta que aflojó. Llevo muchos años en esto de las artes de defensa personal y la gente me conoce”, añadió.

El hombre, que participó del Mundial de Sudáfrica en 1996 y en agosto del 2000 se consagró campeón mundial del estilo Goju Ryu, reconstruyó cómo fue la maniobra para frenarlo: “Lo frené con las manos arriba. Cuando quiso atacar o separarme lo tomé del cuello, lo giré y lo senté en una posición en la cual no le quedaba otra alternativa que relajarse y estar quieto porque sino no puede respirar”, explicó. “Le dije que se quede quieto, lo palpé de armas y lo tranquilicé. Además le pregunté si estaba solo y miré a los alrededores para determinar si no había algún cómplice que pudiera atacarme para salvarlo”.

“Le pregunté si estaba armado y me dijo que no, entonces me di cuenta que era un pobre chico, que al final terminó temblando. No me resultó una experiencia linda ni enriquecedora”, contó Rocchi, que aseguró que mientras llevaba a cabo la toma, los testigos del robo instaron a que lo golpeara. “Traté de no ser en ningún momento violento ya que nunca fue la intención. No iba a permitir que lo linchen por un par de zapatillas”, explicó.

“A todos nos indigna lo que está pasando en el país por la delincuencia mucha más violenta que cometen en episodios muy distintos a este”, reflexionó Rocchi. “Vamos a seguir conviviendo con esto lamentablemente. A cada rato te das vuelta y encontrás un hecho de inseguridad. Estamos cansados de toda esta impunidad en Pergamino”, concluyó.